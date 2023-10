Auf der Ende Oktober 2023 startenden Japan Mobility Show zeigt Suzuki einen kurios anmutenden, elektrisch fahrenden Mini-Van im One-Box-Design. Was wir zum Suzuki eWX Concept (2023) bislang wissen!

Kleiner Elektro-Van: Suzuki eWX Concept (2023) angekündigt

Suzuki eWX Concept (2023) heißt die Studie, die der japanische Autobauer am 26. Oktober 2023 auf der Japan Mobility Show zeigen wird. So kündigte Suzuki es in einer Pressemitteilung auf der globalen Medienseite an. Das Konzeptauto im für Japan typischen One-Box-Design und kleiner Motorhaube soll Spaß und Alltagspraktikabilität vereinen, so Suzuki. Passenderweise fällt der Crossover mit 3395 mm Länge, 1475 mm Breite und 1620 mm tatsächlich auch sehr kompakt aus. Da ist selbst ein für Europa kleines Auto wie der Suzuki Ignis noch größer. Und obwohl spät auf den Zug der Elektromobilität aufgesprochen, handelt es sich nach dem Suzuki eVX Concept tatsächlich um das zweite E-Auto, das die Marke in Aussicht stellt.

Technische Daten zum Antrieb wurden zwar noch nicht genannt, doch soll der Suzuki eWX Concept (2023) eine Reichweite von 230 km erzielen. Nach welchem Prüfzyklus diese ermittelt wurde, ist ebenso unklar wie ob der kleine Van eine Chance auf dem europäischen Markt erhalten wird. Aktuell umfasst die Suzuki-Modellpalette sieben Modelle: den besagten Ignis, den vorm Modellwechsel befindlichen Swift, den jüngst überarbeiteten S-Cross, die von Toyota übernommenen Modelle Swace und Across sowie den Jimny in der Nutzfahrzeug-Variante. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Toyota bZ4X (2023) im Video: