Seit 2023 ist der SsangYong Torres auch in Deutschland zu haben, inzwischen unter dem Markennamen KGM. Der südkoreanische Autobauer bietet das gut 4,71 m lange SUV mit 163 PS (120 kW) starkem Turbobenziner ab 33.900 Euro an. Es folgte die batterieelektrische Variante KGM Torres EVX, die uns zur ersten Testfahrt zur Verfügung steht. Der Elektriker geht preislich bei 41.990 Euro los (alle Preise: Stand August 2025). Schon vor dem Marktstart rühmt KGM den Torres als Charakterkopf im Großstadtdschungel, und neben Rivalen wie VW ID.4 oder Renault Megane E-Tech sieht er tatsächlich aus wie Indiana Jones neben dem Landarzt.

Doch sind es einzig ein paar Designdetails, die dieses Versprechen einlösen: Der leuchtende Grill ist grob wie bei einem Jeep und nicht im Windkanal glatt geschliffen, auf der Haube gibt es rustikale Haltegriffe, und am Heck prangt eine Blechbeule, die entfernt an das außen angeschlagene Ersatzrad eines Defender erinnert. Innen dagegen gibt sich der neue KGM Torres EVX (2024) als smartes SUV für die Generation E – mit großem, gebogenem Digitalcockpit, kabelloser Ladeschale fürs Smartphone, einem Heer an bisweilen etwas vorlauten Assistenzsystemen und einer erfreulich feinen Materialauswahl, die man sich gar nicht im Matsch vorstellen mag. Ach ja, und Platz gibt es natürlich auch reichlich.

Testfahrt: Neuer KGM Torres EVX (2024) mit großer Reichweite

Immerhin wird bei der E-Technik nicht gekleckert, sondern geklotzt: Der Vortrieb des 152 kW (207 PS) und 339 Nm kräftigen neuen KGM Torres EVX (2024) wird mit 175 km/h erst erfreulich spät abgeregelt. Und die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie im Boden, die für ein entspannt-souveränes Fahrverhalten sorgt, soll mit ihren 73,4 kWh für 462 Norm-Kilometer reichen. Geladen wird mit bis zu 120 kW Gleichstrom, womit der Torres laut Hersteller 42 min benötigt, um den Akku von 20 auf 80 Prozent zu laden.

AUTO ZEITUNG KGM Torres EVX Technische Daten Motor Permanenterregter Synchronmotor Antrieb Konstantübersetzung; Vorderrad Systemleistung 152 kW/207 PS Max. Drehmoment 339 Nm Kapazität/Spannung 73,4 kWh (brutto)/390 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4715/1890/1725 mm Leergewicht/Zuladung 1840/570 kg Kofferraumvolumen 839–1662 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 8,1 s Höchstgeschwindigkeit 175 km/h Verbrauch auf 100 km 18,7 kWh Reichweite 462 km Kaufinformationen Grundpreis 41.990 € Marktstart Im Handel Alle Daten Werksangaben