KGM Torres EVX (2024): Günstiges E-SUV in der Testfahrt
Unter dem Namen KGM Torres EVX ist seit 2024 die elektrische Variante des ehemalig als SsangYong Torres verkauften SUV erhältlich. Eine erste Testfahrt!
Seit 2023 ist der SsangYong Torres auch in Deutschland zu haben, inzwischen unter dem Markennamen KGM. Der südkoreanische Autobauer bietet das gut 4,71 m lange SUV mit 163 PS (120 kW) starkem Turbobenziner ab 33.900 Euro an. Es folgte die batterieelektrische Variante KGM Torres EVX, die uns zur ersten Testfahrt zur Verfügung steht. Der Elektriker geht preislich bei 41.990 Euro los (alle Preise: Stand August 2025). Schon vor dem Marktstart rühmt KGM den Torres als Charakterkopf im Großstadtdschungel, und neben Rivalen wie VW ID.4 oder Renault Megane E-Tech sieht er tatsächlich aus wie Indiana Jones neben dem Landarzt.
Doch sind es einzig ein paar Designdetails, die dieses Versprechen einlösen: Der leuchtende Grill ist grob wie bei einem Jeep und nicht im Windkanal glatt geschliffen, auf der Haube gibt es rustikale Haltegriffe, und am Heck prangt eine Blechbeule, die entfernt an das außen angeschlagene Ersatzrad eines Defender erinnert. Innen dagegen gibt sich der neue KGM Torres EVX (2024) als smartes SUV für die Generation E – mit großem, gebogenem Digitalcockpit, kabelloser Ladeschale fürs Smartphone, einem Heer an bisweilen etwas vorlauten Assistenzsystemen und einer erfreulich feinen Materialauswahl, die man sich gar nicht im Matsch vorstellen mag. Ach ja, und Platz gibt es natürlich auch reichlich.
Testfahrt: Neuer KGM Torres EVX (2024) mit großer Reichweite
Immerhin wird bei der E-Technik nicht gekleckert, sondern geklotzt: Der Vortrieb des 152 kW (207 PS) und 339 Nm kräftigen neuen KGM Torres EVX (2024) wird mit 175 km/h erst erfreulich spät abgeregelt. Und die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie im Boden, die für ein entspannt-souveränes Fahrverhalten sorgt, soll mit ihren 73,4 kWh für 462 Norm-Kilometer reichen. Geladen wird mit bis zu 120 kW Gleichstrom, womit der Torres laut Hersteller 42 min benötigt, um den Akku von 20 auf 80 Prozent zu laden.
Technische Daten des KGM Torres EVX (2024)
|KGM Torres EVX
|Technische Daten
|Motor
|Permanenterregter Synchronmotor
|Antrieb
|Konstantübersetzung; Vorderrad
|Systemleistung
|152 kW/207 PS
|Max. Drehmoment
|339 Nm
|Kapazität/Spannung
|73,4 kWh (brutto)/390 V
|Karosserie
|Außenmaße (L/B/H)
|4715/1890/1725 mm
|Leergewicht/Zuladung
|1840/570 kg
|Kofferraumvolumen
|839–1662 l
|Fahrleistungen
|Beschleunigung (0-100 km/h)
|8,1 s
|Höchstgeschwindigkeit
|175 km/h
|Verbrauch auf 100 km
|18,7 kWh
|Reichweite
|462 km
|Kaufinformationen
|Grundpreis
|41.990 €
|Marktstart
|Im Handel
|Alle Daten Werksangaben
Von außen rustikal, von innen ein modernes Elektro-SUV - der KGM Torres EVX hat trotzdem nur eine Außenseiter-Chance auf dem deutschen Markt. Zu einem Preis ab 42.990 Euro ist er in jedem Fall ein günstiges Angebot.