Zum neunten Mal kreieren Skoda-Azubi ein einzigartiges Concept Car – 2023 wird ein Skoda Enyaq zum Elektro-Camper mit Arbeitsplatz umgebaut. Sein Name: Skoda Roadiaq!

Nach Skoda Afriq, Skoda Slavia & Co. wird das neunte Azubi Car der Skoda-Nachwuchskräfte Skoda Roadiaq heißen. Das hat der tschechische Automobilbauer im Juni 2023 bekannt gegeben und gleich ein erstes Foto vom im Umbau befindlichen Skoda Enyaq gezeigt – auf dem Weg in die Lackierkabine. Nicht nur dort legen 29 Azubis kräftig Hand an, um unter Anleitung das SUV in einen multifunktionalen Campervan, der als mobiles Büro dienen kann, umzumodeln. Umweltfreundlichere Materialien für die Innenausstattung, viel Platz und kreative Ideen für Job und Freizeit sollen das Einzelstück auszeichnen. Länge, Breite und Radstand des Basisfahrzeugs ließen die Auszubildenden nahezu unverändert. Mit einer Höhe von 1966 Millimetern überragt der Skoda Roadiaq die Serienversion des Skoda Enyaq allerdings um satte 35 Zentimeter. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Skoda Slavia (Azubi Concept Car 2020) im Video:

Skoda-Azubis bauen Enyaq zum E-Camper Roadiaq um

Der Größenunterschied geht vor allem auf das neue, hoch ausgestellte Dach zurück. Darauf montierte Solarmodule liefern Sonnenenergie. Wie es sich für einen Camper gehört, lässt sich der Skoda Roadiaq auch an den Landstrom anschließen. Eine umgebaute Heckklappe dient als Zugang zu einer kleinen Küche, die in den ehemaligen Kofferraum integriert ist. Außerdem lässt sich der neue Eintritt als Basismodul für ein Zelt nutzen, das den Wohnraum über das Fahrzeugheck hinaus verlängert. Während des gesamten Projekts betreuten Ausbilder- und Spezialisten:innen aus Abteilungen wie Design, technische Entwicklung, Produktion und IT sowie externe Profis für Camper-Ausbau die Azubis. Noch im Juni 2023 soll der fertige Skoda Roadiaq präsentiert werden.