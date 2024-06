Seit dem Release-Date, 9. November 2021, ist Forza Horizon 5 im Handel. Die AUTO ZEITUNG hatte das Spiel bereits im Test. Außerdem: Das ist die Map des Rennspiels, das für PC und Xbox erhältlich ist, und das der Trailer!

Raus aus dem regnerischen Großbritannien, rein in die bunte Welt von Mexiko – so könnte man den Wandel zu Forza Horizon 5 (2021) beschreiben. Das Open-World-Rennspiel hatte seinen großen Auftritt auf der Gamescom 2021, wo unter anderem Trailer, Map, Gameplay und das Coverfoto gezeigt wurden. Letzteres verdeutlicht schon ziemlich genau, was den:die Spieler:in erwartet: High-Speed-Showdowns zwischen Küstenstraßen, Dschungel und Bergetappen mit grundverschiedenen Autos von Ford Bronco Badlands bis hin zum Mercedes-AMG One. Und genau nach diesem Prinzip läuft auch das achtminütige Gameplay im Video (siehe unten). Dort wirft ein Transportflugzeug sukzessive Offroader und Sportwagen in ihrer jeweiligen natürlichen Umgebung ab, die der:die Spieler:in dann durchfährt. Das sieht unheimlich dynamisch aus und folgt damit dem altbekannten Erfolgsrezept der Horizon-Reihe. Wie sich Forza Horizon 5 (2021) dann zu Hause an der heimischen Konsole anfühlt, lässt sich seit dem Release-Date, dem 9. November 2021 erkunden. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon



Das Forza Horizon 5 (2021) Gameplay im Video:

Release-Date & Map des PC/Xbox-Spiels Forza Horizon 5 (2021)

Seit dem Release-Date lässt sich Forza Horizon 5 (2021) ausschließlich über Xbox One, Xbox Series und Windows-PC zocken. Playstation-Spieler:innen schauen in die Röhre, weil Microsoft als Publisher fungiert. Zum Start kommt das Spiel als Standard-, Deluxe- und Premium-Version mit zusätzlichen DLCs (Downloadable Content) und weiteren Inhalten. In der Premium-Version war außerdem ein Early Access ab dem 5. November 2021 verfügbar. Forza Horizon 5 (2021) kann zum Preis von 69,99 Euro (Stand: November 2021) bestellt werden. Deluxe kostet 89,99 Euro, während der Premium-Ableger nochmal zehn Euro teurer ausfällt.

Test: So spielt sich Forza Horizon 5 (2021)