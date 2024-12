Sieben unbekannte Autos aus Zuffenhausen

Porsche Carrera GTS

Um den 904 überhaupt in der GT-Klasse der Sportwagen-WM antreten lassen zu können, mussten mindestens 100 Homologationsfahrzeuge gefertigt werden, die auch mit Straßenzulassung erhältlich waren. Am Ende wurden es 106 Exemplare. Direkt hinter der Fahrerkabine sitzt der Vierzylinder-Boxer mit mindestens 155 PS (114 kW). Damit stürmt der Carrera GTS sogar auf 250 km/h. Auch Porsche-intern schrieb er Geschichte: So war er das erste Serienmodell mit Kunststoffkarosserie und markierte gleichzeitig den Anfang des GTS-Kürzels, das mittlerweile in allen Baureihen vertreten ist.

Foto: Porsche