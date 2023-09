Mit dem Seres 7 (2024) zeigt der junge chinesische Hersteller aus dem Sokon-Konzern ein neues Oberklasse-SUV. Das ist zum Preis und zur Reichweite bekannt.

Preis des Seres 7 (2024) bislang unklar

Auf der IAA Mobility Anfang September 2023 zeigte Seres erstmals das neue Flaggschiff mit dem simplen Namen 7. Das Oberklasse-SUV basiert technisch auf dem Konzernbruder Aito M7, der in Deutschland nicht erhältlich ist. Der M7 wurde in China für umgerechnet etwa 41.000 Euro eingeführt, was für den europäischen Markt etwas zu günstig erscheint. Ein geringerer Preis als bei einem elektrischen Oberklasse-SUV à la Audi Q8 e-tron liegt für den Seres 7 (2024) zwar auf der Hand, doch bereits der kleinere Seres 5 startet hierzulande bei circa 64.000 Euro (Stand: Januar 2023). Dabei ist jedoch zu beachten, dass das kleinere Modell über 80- respektive 90-kWh-Akku und damit mehr elektrische Reichweite verfügt, während der Seres 7 mit lediglich 40 kWh erwartet wird. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

VW auf der IAA 2023 im Video:

Antriebe: Wahlweise ein oder zwei E-Motoren

Kommt der Seres 7 (2024) auch antriebsseitig nach dem Aito M7, ist mit einem Hinterachs- und wahlweise einem zusätzlichen Vorderachsmotor zu rechnen. Im M7 bringt es die erste Variante auf 200 kW (272 PS) und 360 Nm, der Allradler mit zwei E-Motoren auf 330 kW (449 PS) und 660 Nm. Die rein elektrische Reichweite beträgt laut WLTP-Standard 195 beziehungsweise 165 km. Als zusätzlicher Range Extender könnte im Seres 7 höchstwahrscheinlich ein 1,5-Liter-Benziner mit vier Zylindern und Turbo zum Einsatz kommen, der auf längeren Strecken die Batterie nachlädt. So sollte es das SUV in beiden Varianten auf deutlich über 1000 km Reichweite bringen.

Die Konkurrenten:​

Exterieur: Groß und konservativ

Mit etwas mehr als fünf Metern Länge stößt der Seres 7 (2024) deutlich in Oberklasse-Gefilde vor und bewegt sich auf Augenhöhe mit Schiffen wie dem Audi Q8 oder BMW X6. Designtechnisch ist das SUV konservativ gehalten und bietet wenig Aufregendes. Auffällig sind, wie Fotos von der IAA 2023 zeigen, eine optisch abfallende Dachkante und der weit nach oben gezogene Lufteinlass in der vorderen Stoßstange. Hinten ist eine durchgehende Lichtleiste zu sehen, die in Verbindung mit der Form der Rücklichter an den Audi Q7 erinnert.

Interieur: Klassisch-luxuriös

Leider hat der Hersteller bislang (Stand: September 2023) keine Fotos des Seres 7-Innenraums veröffentlicht, diese werden wir so bald wie möglich nachreichen. Das auf der IAA 2023 ausgestellte Exemplar spricht mit schlichter Optik, hellen Ledersitzen und Akzenten in Holz-Look wohl Fans des klassischen Stils an. Da sich die maximal sechs Mitfahrenden auf drei Reihen verteilen, wirken die Sitze breit und die Plätze geräumig. Vermutlich wird das Flaggschiff wie auch der M7 auf ein Huawei-Infotainment setzen. Zu erkennen ist bereits ein großes Zentraldisplay im Querformat.