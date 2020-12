Schnee, Eis, Schmuddelwetter und Streusalzreste erschweren die Sicht. Deshalb gehört ein frostsicheres Scheibenwasser in die Waschanlage – sonst droht auch noch ein Bußgeld. Sieben Scheibenfrostschutz-Produkte im Test!

Scheibenwasser: Scheibenfrostschutz im Test

Preis-Leistungs-Sieger: Caramba Winter Scheiben-Reiniger Konzentrat

Mit einem Preis von nur 1,50 Euro pro Liter und guter Reinigungsleistung schafft es dieser Scheibenfrostschutz zum Preis-Leistungs-Sieger. Bei empfohlener Verdünnung reicht das Konzentrat bis -9° C. Die synthetische Duftnote „Gletscher-Frische“ gefiel unseren Testern weniger. Unverdünnt, also beim Einfüllen in den Vorratsbehälter, riecht es sogar penetrant nach unangenehmen Lösungsmitteln. Eine beigelegte Tülle soll beim Einfüllen des Scheibenwassers helfen. Allerdings hielt die Steckverbindung beim Test nicht sicher.

Positiv Gute Reinigung, kostengünstig Negativ Strenger Geruch, Auslauf mit Steckverbindung

Sehr empfehlenswert: Nigrin Scheiben-Frostschutz Turbo

Durch die gute Reinigungsleistung reichen zwei bis drei Spritzer des Scheibenfrostschutzes aus. Das spart Kosten und sorgt schnell für freie Sicht. Die Ein-Liter-Flasche ließ sich im Test zudem ohne weiteren Trichter im Motorraum gut handhaben. Eine Flasche Konzentrat ergibt maximal drei Liter gebrauchsfertigen Zusatz, der dann bis minus 10° C Frostschutz bietet. Vorratsbehälter größerer Fahrzeuge kann man damit allerdings nur zu zwei Dritteln Scheibenwasser füllen.

Positiv Duftet gut, reinigt schnell und lässt sich gut handhaben Negativ Muss immer verdünnt werden, sonst schmiert es

Testsieger: Sonax Xtreme AntiFrost + Klarsicht

Die gebrauchsfertige Scheibenwasser-Mischung im Drei-Liter-Gebinde arbeitet auch bei minus 20° C schnell und effizient. Nach drei bis vier Wischerzyklen ist die Windschutzscheibe im Test schlierenfrei sauber. Dank bester Reinigungsleistung und des Einsatzes von Inhaltsstoffen, die eine gute Materialverträglichkeit garantieren, wird das Sonax-Produkt Testsieger. Den gleichen Scheibenfrostschutz gibt es auch als Konzentrat im Fünf-Liter-Kanister zum günstigen Literpreis von 1,50 € (Mischung bis minus 20° C).

Positiv Schnelle und sehr gute Reinigung, materialverträglich, riecht gut Negativ Nicht mit Sommerreiniger vermischen, das verursacht mitunter Schlieren

Brestol Scheibenfrostschutz

Das Konzentrat aus dem Fünf-Liter-Kanister kann pur (bis minus 70° C) oder maximal dreifach verdünnt (bis minus 12° C) verwendet werden. Ein mitgelieferter Auslaufhahn soll das Einfüllen des Scheibenfrostschutzes erleichtern – der im Test aber nicht zu jeder Einbaulage des Vorratsbehälters wirklich passt. Der Frostschutz und eine schnelle schlierenfreie Reinigung sind nicht zuletzt wegen der Rezeptur mit anionischen und nichtionischen Tensiden gut. Pur taut das Konzentrat auch Türschlösser auf. Dank der guten Wirkung des Scheibenwassers sind nur wenige Spritzer pro Reinigung nötig, was den Verbrauch senkt.

Positiv Hohe Froststufe, reinigt gut und schnell, Verschluss mit Auslaufhahn Negativ Unhandlich, strenger Geruch nach Lösungsmitteln

Bio-Chem Scheibenreiniger

Der Scheibenfrostschutz aus der Ein-Liter-Flasche ergibt bis zu drei Liter gebrauchsfertigen Reinigerzusatz (bis minus 10° C). Doch das Einzige, was bei diesem Scheibenwasser dem Namen Bio gerecht wird, ist der Duft nach Limette. Die Haupt-Inhaltsstoffe sind konventionelle Chemie-Produkte wie Industrie-Alkohole und sogar über fünf Prozent anionische Tenside als wirksame Reinigungsstoffe.

Positiv Guter Frostschutz, Flasche relativ gut zu handhaben Negativ Recht teuer, viele Wischzyklen für Reinigung nötig

Eurolub Klare Sicht Winter

Der Scheibenwasser-Zusatz in der Ein-Liter-Flasche kann mit bis zu drei Teilen Wasser verdünnt werden, schützt dann aber nur bis minus 7° C, was in Wintersport-Gebieten oft nicht ausreicht. Mit zwei Teilen Wasser verdünnt, reicht der Scheibenfrostschutz jedoch bis minus 10° C. Zu den Besonderheiten zählt, dass die Rezeptur auch im Sommer gut und schlierenfrei reinigt.

Positiv Gute Reinigung, unverdünnt sogar bis -30° C Negativ Kleines Gebinde, zu dünnes Flaschenmaterial

Cartechnic Scheibenreiniger

Das Konzentrat aus dem Fünf-Liter-Kanister kann bis zu anwenderfertigen 15 Litern verdünnt werden (bis minus 10° C). Das ergibt einen sehr günstigen Literpreis von unter einem Euro. Für eine schlierenfreie Reinigung bedarf es mehrerer Wischzyklen mit dem Scheibenfrostschutz. Zum Einfüllen des Scheibenwassers klemmt ein Steckstutzen im Boden.

Positiv Sehr günstig, Lieferung mit Auslaufhilfe Negativ Unhandlich, Steckstutzen hält schlecht