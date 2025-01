Die besten Lösungen für festgefrorene Scheibenwischer

Mit sinkenden Temperaturen wird Eis nicht nur auf den Autoscheiben, sondern auch an den Scheibenwischern zur Herausforderung. Um sicher durch den Winter zu kommen, ist es wichtig, festgefrorene Wischer zu vermeiden. Wir geben hilfreiche Tipps zur Vorbeugung und zur schnellen Hilfe, wenn es schon zu spät ist.

Der Winter stellt Autofahrende vor Herausforderungen: Vereiste Scheiben und festgefrorene Wischer sind oft der erste Ärger des Morgens. Um Schäden zu vermeiden, sollte man verhindern, dass die Wischer überhaupt festfrieren. Wir zeigen, worauf man achten sollte.

Scheibenwischer mit Überzügen oder Folien schützen

Ein guter Schutz vor festgefrorenen Wischern sind passende Überzüge für die Wischblätter. Diese gibt es in verschiedenen Größen, je nach Automodell. Praktisch ist es, die sogenannte Serviceposition der Scheibenwischer zu nutzen, um die Überzüge leicht und ohne Beschädigungen anzubringen. Wie das geht, steht in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs. Alternativ zu den Überziehern bietet sich eine Folie oder Frontscheibenabdeckung an, die zwischen Wischer und Scheibe gelegt wird. Auch hier erleichtert die Wartungsposition die Handhabung. Wichtig ist, dass die Wischer in dieser Position bleiben, wenn das Fahrzeug abgeschlossen wird.



Der ACE empfiehlt die Verwendung von Isolationsfolien, während Pappe oder Papier ungeeignet sind, denn Pappe kann Wasser aufnehmen, das bei Minusgraden gefriert und zusätzliche Probleme verursacht. Scheibenwischer einfach hochzuklappen, ist hingegen keine gute Lösung. Bei starkem Wind können sie zurückschnappen und die Scheibe beschädigen.



Hilfe bei festgefrorenen Wischern

Sind die Scheibenwischer doch einmal festgefroren, sollte zunächst das Eis rundherum mit einem Eiskratzer entfernt werden. Um die Wischer zu lösen, helfen Enteisungssprays oder spezielle Winter-Scheibenreinigerzusätze. Das Einschalten der Wischer auf gefrorenen Scheiben ist tabu. Laut ACE kann dies die Gummilippen der Wischer beschädigen und den Elektromotor der Scheibenwischer überlasten. Auch die Verwendung von warmem oder heißem Wasser ist keine Option, denn der große Temperaturunterschied lässt die Scheibe platzen.



Geeigneten Scheibenfrostschutz verwenden

Laut ADAC ist es zudem wichtig, dem Scheibenwischwasser einen geeigneten Scheibenreiniger mit Frostschutz (hier im Test) beizufügen. Dieser verhindert nicht nur das Einfrieren von Wasser, Pumpe und Spritzdüsen, sondern sorgt auch für klare Sicht. Ein zusätzlicher Tipp: Nach dem abendlichen Abstellen des Autos die Wisch-/Waschanlage kurz laufen lassen. So werden Streumittel-Reste entfernt, die ansonsten bei der nächsten Reinigung das Glas beschädigen könnten.