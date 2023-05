Die Rettungskarte hilft den Einsatzkräften der Feuerwehr bei einem Unfall, Personen aus dem beschädigten Auto zu bergen. Wo man sie bekommt, wie man sie aufbewahrt und was sie beinhaltet, erklärt die AUTO ZEITUNG hier.



Das mitunter schlimmste, was Autofahrer:innen passieren kann, ist in einen Unfall verwickelt zu sein. Natürlich möchte man das tunlichst verhindern – doch wenn es doch einmal kracht, sollte man für den Fall der Fälle vorbereitet sein. Neben einem Erste-Hilfe-Koffer oder einem Warndreieck gibt es darum noch eine zusätzliche Ausrüstung, die in keinem Auto fehlen sollte: die Rettungskarte. Doch was ist eine Rettungskarte? Wo können sich Autobesitzer:innen sie besorgen und wo soll sie im Auto aufbewahrt werden? Die Antworten auf diese und weitere Fragen geben wir in diesem Ratgeber. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das kann die Sonnenblende im Auto (Video):

Was ist eine Rettungskarte fürs Auto?

Eine Rettungskarte ist eine Art Datenblatt und bildet das entsprechende Fahrzeug als schematische Darstellung ab. Dort sind wichtige Merkmale eingezeichnet, die für eine Bergung von Personen aus dem verunfallten Fahrzeug relevant sind: die Position des Kraftstofftanks, des Steuergeräts, der Airbags und Gasgeneratoren, der Batterie, der Gurtstraffer, der Gasdruckdämpfer, der Karosserieverstärkungen und des Überrollschutzes. Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen sind zusätzlich Hochvoltkomponenten hinterlegt. Entwickelt wurde das Konzept der Rettungskarte 2009 vom Verband der Automobilindustrie (VDA) in Zusammenarbeit mit dem ADAC und der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. (vfdb).

Wozu benötigt man eine Rettungskarte?

Hat man mit dem Auto einen schweren Unfall, sodass Rettungskräfte Personen aus dem deformierten Auto bergen müssen, wird es oft nötig, Teile des Fahrzeugs mit schwerem Gerät zu zerschneiden oder aufzubiegen. Damit die Feuerwehr weiß, an welchen Stellen des Autos sie besonders achtgeben müssen, um nicht noch nachträglich Airbags auszulösen oder Gaskartuschen zu beschädigen, braucht sie Informationen zum Aufbau des Fahrzeugs. Diese wichtigen Daten sind in der Rettungskarte hinterlegt. Zwar können Rettungskräfte, wenn sie ein Mobilgerät und Netzempfang haben, auch digital Informationen zum Auto anfordern, doch kann das länger dauern und es können Abweichungen beim Automodell auftreten. Eine Rettungskarte im Auto ist schnell einsehbar und liefert direkt die korrekten Informationen, was die Bergungszeit verkürzen und Leben retten kann.

Woher bekommt man eine Rettungskarte?

Autofahrer:innen, die eine Rettungskarte in ihrem Auto platzieren wollen, finden im Internet, beispielsweise beim ADAC oder bei der GTÜ, einen entsprechenden Download für ihr Fahrzeugmodell. Die als PDF heruntergeladene Rettungskarte druckt man anschließend farbig im DIN A4-Format aus. Die Anbieter der Downloads bieten zudem häufig auch die Möglichkeit, einen Aufkleber zu erwerben, der die Rettungskräfte darauf hinweist, dass sich eine Rettungskarte im Auto befindet. Erstellt werden die Rettungskarten von den Fahrzeug-Herstellern, die auf ihren Internetseiten ebenfalls entsprechende Downloads anbieten.

Wo soll die Rettungskarte aufbewahrt werden?

Foto: Imago

Einsatzkräfte, die bei Autounfällen tätig werden, haben sich auf internationaler Ebene darauf verständigt, dass die Rettungskarte fahrerseitig hinter der Sonnenblende platziert werden soll. An dieser Stelle kann sie demnach europaweit von Rettungskräften gefunden werden. Man faltet sie ein oder zweimal so, dass die bedruckte Seite nach außen zeigt, um das Papier schnell als Rettungskarte identifizieren zu können. Falls an der Sonnenblende keine Halterung ab Werk angebracht ist, können Autofahrer:innen auch spezielle Klemm-Halterungen für die Sonnenblende erwerben. Der Aufkleber, der auf das Vorhandensein einer Rettungskarte im Auto hinweist, soll zudem am linken Rand der Frontscheibe, außerhalb des Sichtfeldes von Fahrenden angebracht werden.

Ist die Rettungskarte für Autos Pflicht?

Es besteht keine Pflicht, eine Rettungskarte im Auto mitzuführen. Autoclubs, Einsatzkräfte und Prüforganisationen sowie weitere Automobil-Expert:innen raten jedoch eindringlich zur Nutzung dieser Möglichkeit der Rettungshilfe bei einem Unfall. Denn wenn es um die Rettung von Menschenleben geht, kann jede Sekunde zählen.