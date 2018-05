Zwei neue Versionen der Alpine A110 (2017) bereichern das Sortiment des kleinen Sportlers: Pure und Légende. Das sind gute Neuigkeiten für alle Interessenten, die kein Exemplar der auf 1955 Fahrzeuge limitierten A110 Première Edition ergattern konnten. Wir haben alle Infos zu Preis und Motor!

Die Alpine A110 (2017) ist kaum in den Markt gestartet, da gönnt ihr Renault schon zwei neue Ausstattungsvarianten. Der Basispreis sinkt auf 54.700 Euro. Bisher gab es lediglich die auf 1955 Exemplare limitierte und sehr gut ausgestattete Première Edition. Die "Pure" genannte Variante kombiniert das hochwertige Interieur der Première Edition mit einem besonders niedrigen Gewicht. Sie wendet sich verstärkt an den passionierten Autofahrer, der von kurvigen Gebirgsstraßen nicht genug bekommen kann. Mit der Alpine A110 "Légende" bringen die Franzosen eine weitere Variante mit ganz eigenem Charakter. Hier stand die Kombination aus Agilität und Langstreckenkomfort im Vordergrund. Zum Serienumfang gehören Sechs-Wege-Leichtbausitze von Sabelt, die mit Leder bezogen sind. Carbon-Elemente in Glanzoptik veredeln das Interieur zusätzlich. Für alle Alpine A110 wird es in Zukunft mehr Optionen bei den Außenfarben geben: Blanc Irisé, Bleu Abysse und Gris Tonnerre bereichern die Farbpalette. Die Technik ist bei allen Varianten identisch. 252 PS aus einem klangstarken Vierzylinder, ein schnell schaltendes Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, Heckantrieb und nur 1103 Kilogramm Leergewicht sind optimale Zutaten für jede Menge Fahrspaß. Den Sprint auf 100 km/h schafft die Alpine A110 der Neuzeit in 4,5 Sekunden, der Vortrieb endet erst bei abgeregelten 250 km/h. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Genfer Autosalon 2018

Preis: Alpine A110 (2017) ab 54.700 Euro