Renaults Retro-Stromer im ersten Check

Mit lachenden Augen und quietschbunten Farben kehrt der Renault 5 nach über 30 Jahren Abwesenheit als schicker Retro-Stromer aus der Versenkung zurück. Als R5 150 comfort range leistet der sportlich-schnittige Fünftürer 110 kW (150 PS) und verspricht mit 52 kWh großer NMC-Batterie eine WLTP-Reichweite von 410 km. Bei der Ladeleistung beschränkt sich der R5 an der Gleichstrom-Ladesäule auf maximal 100 kW. Wechselstrom-Laden erfolgt mit den üblichen elf kW.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto Renault 4 (2025) Renault surft die Retro-Welle

Dafür kann der Akku, falls benötig, die Energie auch anderweitig wieder abgeben. Per Vehicle-to-Load (V2L) versorgt die Batterie elektrische Verbraucher wie beispielsweise ein E-Bike mit bis zu 3,7 kW Leistung. Zusätzlich unterstützt der R5 das bidirektionale Laden. Mit einem entsprechenden Paket aus Vehicle-to-Grid (V2G) Lader und Stromversorger-Tarif sollen Kund:innen so zukünftig kräftig sparen können. Ob der 3,92 m lange Stromer hält, was er verspricht und auch Abseits der Stadt eine gute Figur macht, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Guntram Fiala im Video!

Auch interessant:

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.