Wer hat wann Vorfahrt?

Rechts vor links: Was sich so einfach anhört, kann in der Praxis auch für einige erfahrene Autofahrende ein Problem darstellen. Wann die Vorfahrtsregel gilt, was bei Fahrzeugen aus drei Richtungen zu beachten ist und welche Bußgelder drohen können, erklärt die AUTO ZEITUNG.

Damit der Straßenverkehr auch ohne Schilder und Ampeln unfallfrei abläuft, gibt es unter anderem auch die Rechts-vor-links-Regel. Diese wichtige Verkehrsregel gehört zu den ältesten Verkehrsvorschriften und existiert bereits seit 1938. Wobei einige Quellen auch darauf hinweisen, dass der Ursprung möglicherweise noch weiter in der Vergangenheit liegt und mit der Schifffahrt in Verbindung steht.

Wann und wo gilt rechts vor links?

"Rechts vor links" besagt, dass generell an Kreuzungen und Einmündungen, an denen keine Verkehrszeichen oder Ampeln vorhanden sind, Fahrzeuge, die von rechts kommen, Vorrang haben gegenüber Fahrzeugen, die von links kommen – ganz gleich, ob diese geradeaus fahren oder abbiegen wollen. Dies gilt in ganz Deutschland für Pkw- und Lkw-Fahrende genauso wie für Fahrrad- und Motorradfahrende. Für Fußgänger:innen gilt rechts vor links nicht.

Rechts vor links: Ausnahmen

Keine Regel ohne Ausnahmen: rechts vor links gilt unter anderem nicht an Kreisverkehren und an bestimmten Straßenmarkierungen. Auch für Fahrzeuge, die aus Wald- oder Feldwegen, aus Ausfahrten oder einem verkehrsberuhigten Bereich kommen, bei abgesenktem Bordstein oder beim Verlassen eines Parkplatzes, Parkhauses oder einer Tankstelle gilt die Regelung nicht. Es gelten zudem immer die vorhandenen Verkehrsschilder, Ampeln oder die Anweisungen der Verkehrspolizei.

Gilt rechts vor links auf dem Parkplatz?

Dass die Rechts-vor-links-Regelung auch auf einem Parkplatz gilt, ist ein weit verbreiteter Irrtum. Laut der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO, § 8 Abs. 1) gilt die Rechts-vor-links-Regel ausdrücklich nur an Kreuzungen und Einmündungen. Dazu gehören Parkplätze nicht. Aber auch hier gibt es Ausnahmen: Wenn auf dem Parkplatz verschiedene Fahrspuren markiert und damit klar als Straße erkennbar sind, dann gilt die Rechts-vor-links-Regel auch hier.

Rechts vor links auch mit Verkehrsschild?

Es gibt ein Verkehrsschild, dass auf "rechts vor links" hinweist. Es ist das Verkehrszeichen 102, bestehend aus einem Dreieck mit rotem Rand und einem schwarzen Kreuz auf weißem Hintergrund. Allgemein besteht die Vorfahrtsregel wie bereits erwähnt grundsätzlich immer, wenn die Vorfahrt nicht anders geregelt wird.

Doch wofür dann noch ein Verkehrsschild? Das Verkehrsschild 102 soll Autofahrende an nahenden Kreuzungen mit potenziellen Gefahrenstellen mit Rechts-vor-links-Regelung lediglich aufmerksam machen, sodass diese sich bereits im Vorfeld darauf einstellen können. Es darf nur an unübersichtlichen, schwer erkennbaren oder missverständlichen Kreuzungen und Einmündungen von rechts stehen.

Bußgeld bei Verstoß gegen die Vorfahrtsregeln

Wer die Regelung zur Vor­fahrt "rechts vor links" nicht beachtet, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 25 Euro, wenn es zu einer Behinderung kommt. Bei einer Gefährdung sind es 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg, bei einer Sachbeschädigung 125 Euro sowie ein Punkt (Stand: August 2024). Prinzipiell kann die Strafe von der Schwere des Verstoßes sowie den Auswirkungen abhängen. Kommt es bei einem Unfall zu einem Personenschaden, kann sogar die Fahrerlaubnis entzogen werden, wenn der Unfall durch einen Verstoß gegen die Vorfahrtsregel verursacht wurde.

Wie funktioniert "rechts vor links" mit drei Autos?

Wenn sich an einer Kreuzung Autofahrende aus drei oder vier verschiedenen Richtungen begegnen und es gilt die Rechts-vor-links-Regelung, dann kann es mitunter kompliziert werden. Solche Situationen müssen dann mit Kommunikation gelöst werden. Die Verkehrsteilnehmer:innen müssen sich also verständigen, um die Situation untereinander zu klären. Über Handzeichen wird dann meist das Fahrzeug bestimmt, das zuerst fahren soll. Danach folgt das davon rechts positionierte Fahrzeug und so weiter. In der Praxis kommt diese Situation eher selten vor, kann jedoch meist ohne größere Probleme aufgelöst werden.

Rechts-vor-links in anderen Ländern

Auch in anderen Ländern wird die Vorfahrt über rechts-vor-links geregelt. Das gilt für Länder mit Rechtsverkehr. Wo Linksverkehr herrscht, also unter anderem in Großbritannien, Irland, Malta, Zypern, Australien, Neuseeland, Thailand oder auch Südafrika, gibt es keine einheitliche Regelung. So regeln in England ausschließlich Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen die Vorfahrt, während Neuseeland und Australien teils auch die Rechts-vor-links-Regel nutzen.