Nein, hinter "feindliches Grün" steckt kein Kampfbegriff der Bundeswehr, sondern der simple Defekt einer Ampel. Dieser aber bedeutet im schlimmsten Falle Lebensgefahr. Das steckt dahinter!

Das steckt hinter "Feindlichem Grün"

Noch nie etwas von "feindlichem Grün" gehört? Zugegeben, es gehört wohl eher zum Stammtischwissen als zum 1x1 guter Bürger:innen. Dennoch schadet es nicht, zu wissen, dass damit ein Defekt einer Ampel – Beamtendeutsch: Lichtzeichenanlage – gemeint ist. In diesem Falle zeigt die Ampelanlage einer Kreuzung zwei sich kreuzenden Richtungen gleichzeitig grün, was eine hohe Unfall- und dadurch Lebensgefahr mit sich zieht. Vermeidbar ist solch ein Zusammenstoß nur schwer, weil beteiligte Parteien ja rechtlich gesehen fahren dürfen und nicht etwa einen Rotlichtverstoß begehen. Tatsächlich gilt das "feindliche Grün" als ein seltener Fehler, der aber durchaus noch auftreten kann. Es gibt aber immerhin eine Schutzvorrichtung, die dafür sorgt, dass eine betroffene Ampel in unter einer Sekunde auf ein blinkendes Gelblicht umschaltet. Und dann gilt natürlich: Vorfahrt gewähren beziehungsweise sich vorsichtig in die Kreuzung reintasten. Sollte es trotzdem zu einem Unglück kommen, haftet in der Regel der Betreiber der Ampel, also die jeweilige Stadt oder Kommune. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

