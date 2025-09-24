close
Alle Infos zum Nissan GT-R

Produktionsaus für den Nissan GT-R: Der letzte Godzilla

AUTO ZEITUNG

Nach 18 Jahren endet die Produktion des Nissan GT-R. Über 48.000 Exemplare entstanden zwischen 2007 und 2025. Der "Godzilla" setzte neue Maßstäbe in Sachen Performance und erlangte Legendenstatus.

Der Nissan GT-R in einem Werk, umringt von Mitarbeitenden.
Nissan GT-R

Das wars: Die Produktion des Nissan GT-R wird eingestellt. Der allerletzte GT-R geht an einen Kunden in Japan.

Foto: Nissan
Der Nissan GT-R fahrend auf einer Straße, fotografiert von schräg vorne.
Nissan GT-R

Der japanische Hersteller fertigte über den Zeitraum von 2007 bis 2025 rund 48.000 Exemplare des Sportwagens.

Foto: Nissan

Nach 18 Jahren ist die Produktion des Nissan GT-R endgültig ausgelaufen. Der japanische Hersteller fertigte über den Zeitraum von 2007 bis 2025 rund 48.000 Exemplare des Sportwagens. Rückblick: Die Vorstellung des GT-R auf der Tokyo Motor Show 2007 läutete für Nissan eine neue Ära ein. Plötzlich konnte man wieder einen Rivalen gegen Porsche 911 & Co. vorweisen.

Bereits im ersten Produktionsjahr setzte der 458 PS (337 kW) starke Allradler auf der Nordschleife mit einer Zeit von sieben Minuten und 38 Sekunden ein Ausrufezeichen, das den unter Fans liebevoll "Godzilla“ getauften Sportler schon früh zur Legende werden ließ. Der 2013 vorgestellte und auf 600 PS (441 kW) erstarkte Nismo konnte die Zeit auf sieben Minuten und acht Sekunden reduzieren. Auch die Rennversion GT-R R35 errang zahlreiche Erfolge. Der allerletzte GT-R geht übrigens an einen Kunden in Japan. Nissan-Chef Ivan Espinosa verspricht derweil, dass der GT-R wiederauferstehen werde – eines Tages.
Der Nissan Juke Hybrid (2022) im Fahrbericht (Video):

 

Von Jarno Schwarze

