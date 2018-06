Peugeot bietet den Rifter in zwei verschiedenen Längen an. In der langen Version nimmt er bis zu sieben Passagiere auf.

Eckdaten Bauzeitraum ab 2018 Aufbauarten Kastenwagen Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) k.A. Leergewicht k.A. Leistung 75 bis 130 PS Antriebsarten k.A. Getriebearten k.A. Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm k.A. Grundpreis k.A.

Der Peugeot Rifter (2018) vollendet das Portfolio des PSA-Konzerns und tritt in die Fußstapfen des Peugeot Partner. Dabei wirkt der Rifter bemerkenswert eigenständig. Alles zu Preis und Motor!

Peugeot Rifter (2018) heißt der neue Partner – und während der stets im Schatten seines Bruders Berlingo stand, verpassen ihm die Franzosen eine nötige Eigenständigkeit, um verstärkt wahrgenommen zu werden. Die markante Front mit Markengesicht kombiniert Peugeot mit robusten, unlackierten Anbauteilen, beispielsweise an den Radhäusern. Als Besonderheit bietet Peugeot in Partnerschaft mit dem Allradspezialisten Dangel eine Allradversion des Rifter an. Damit hebt er sich von seinen Brüdern Citroën Berlingo und Opel Combo Life ab, die nur mit Frontantrieb angeboten werden. Wer auf Allrad verzichten, aber nicht vor dem nächsten Feldweg kapitulieren will, kann den Peugeot Rifter (2018) mit Advanced Grip Control ausrüsten. Die intelligente Elektronik ermöglicht im Zusammenspiel mit eigens entwickelten Allwetter-Reifen von Michelin passende Fahrprogramme für das nächste Abenteuer abseits der Straße. Sportliche Naturen können zur Ausstattungslinie GT Line greifen, die mit dynamischen Details ausstaffiert wird. Das Motorenangebot des Hochdachkombis umfasst zwei Drei-Zylinder-Benziner mit 110 oder 130 PS und drei Vierzylinder-Diesel mit 1,5 Litern Hubraum und 75, 100 und 130 PS. Der starke Benziner ist im Peugeot Rifter serienmäßig, der stärkste Diesel optional mit einem Achtgang-Automatikgetriebe ausgestattet. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Genfer Autosalon 2018

Der neue Peugeot Rifter im Video:

Peugeot Rifter (2018): Preis noch unbekannt