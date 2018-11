Pace, Clint und Power Cradle im Test: Interessante Nachrüst-Sets werten Automobile mit neuen Funktionen auf. Wir haben uns einige aktuelle Connectivity-Techniken genauer angesehen.

ODBII-Diagnose: Pace holt Hilfe

Wer über das "Innenleben" seines Autos stets informiert sein will, ist mit Pace gut beraten. Für knapp 120 Euro erhält man vom Berliner Start-up-Unternehmen einen kompakten Stecker-Dongel samt zugehöriger App. Die Installation ist simpel: einfach App downloaden und den Stecker in der OBD-II-Schnittstelle versenken. Diese haben alle Fahrzeuge ab Baujahr 1996 an Bord – meist links unter dem Instrumentenbrett. Nach einmaligem Einrichten mit detaillierten Fahrzeug-Daten läuft dann alles flüssig und selbsterklärend. Die App zeigt Wichtiges in Echtzeit an, u.a. Öltemperatur, Drehzahl, Motorauslastung, Querbeschleunigung, befahrene Straße und erlaubtes Tempolimit. Hilfe bietet Pace auch bei Pannen: Leuchtet z.B. die Motorkontrollleuchte auf, kann man – wie die Werkstatt – den Fehler auslesen. Pace gibt zusätzlich Tipps, ob und wie man diesen selbst beheben kann. Neben weiteren nützlichen Funktionen wie "Find my Car" und "Tankstellen-Suche" erkennt Pace zudem eine Unfallsituation: Daraufhin ruft eine Zentrale erst im Auto an, holt bei Bedarf Hilfe oder setzt gleich einen automatischen Notruf ab. Der Clou: Pace fertigt ganz nebenbei ein finanzamtkonformes Fahrtenbuch an. In der App oder am PC kann man die Fahrten als dienstlich oder privat deklarieren und das Fahrtenbuch am jeweiligen Monatsende ausdrucken. Im unserem Praxistest konnte der clevere, auch im Hintergrund arbeitende Helfer überzeugen.

Digitales Radio: Clint bringt DAB+ ins Auto

Mit kostengünstiger Zusatz-Technik lässt sich ein UKW-Autoradio für den Digital-Empfang aufrüsten. Wir erprobten den Nachrüst-Satz Clint DAB+ CAD15 (150 Euro). Wichtig und fummelig gleichermaßen ist das richtige Verlegen der Empfangsantenne. Im DAB+-Gehäuse mit Farbdisplay werden die empfangenen Digital-Daten per UKW-Frequenz an das Autoradio geschickt. Dazu muss die jeweils rot eingeblendete Frequenz am Autoradio vorgewählt werden. Senderwechsel und Speicher-Belegung erfolgen via Dreh-Drück Knopf am Clint. Zusätzlich fungiert dieses Nachrüst-System als Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Das Telefonieren funktioniert gut, auch der Radio-Klang ist trotz der Wandlung ins Analoge recht passabel. Problematisch zeigt sich dagegen der eigentliche Digital-Empfang: Das Gerät fand im Test nur nach langer Suche den gewünschten Sender, konnte ihn meist nicht lange halten und verstummte dann wieder – und das nicht nur bei Überlandfahrten, sondern auch in Städten wie Köln und Berlin. Hörgenuss entsteht so nicht.

Berührungsempfindliche Handy-Halterung