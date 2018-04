Auch im Fond sind viele Fächer und Ablagen integriert, so dass der Combo gerade auch für längere Fahrten mit der Familie gerüstet ist.

Angefangen hat der Opel Combo E (2018), dessen Preis noch nicht bekannt ist, damals als praktischer Ableger des Corsa. Doch dann wurde der Familienwagen zum Spielball der Strategen und damit zum gängigen Kooperationsprojekt: Für die letzte Generation haben die Hessen sich mit Fiat zusammengetan und dem Doblo einen Blitz ins Gesicht gepappt. Die nächste Auflage ab Sommer 2018 ist ein frisch eingekleideter Citroën Berlingo. Das ist allerdings kein Schaden: Denn erstens haben die Franzosen das Segment der familienfreundlichen Hochdachkombis schließlich erfunden, und sich zweitens Opel einverleibt, als Konzernmutter GM ihre Tochter im vergangenen Jahr verstoßen hat. Zwar hat Opel das Design deutlich differenziert und dem Combo ein neues Gesicht gegeben. Doch genau wie seinen französischen Bruder gibt es den Lademeister in der familienfreundlichen "Life"-Version in zwei Längen mit 4,40 oder 4,75 Metern als Fünf- oder Siebensitzer. Dabei schluckt der Opel Combo E (2018) in jedem Fall ein Ladevolumen von mindestens 597 Liter und steckt im besten Fall knapp 2,7 Kubikmeter Ladung weg. Nicht umsonst kann man sogar den Beifahrersitz umklappen.

