Opel Grandland GSe: Tuning von Irmscher

Der langjährige Opel-Veredler aus dem Schwabenländle hat sich die stärkste Ausbaustufe von Opels großem SUV geschnappt und ihm eine gehörige Portion Selbstbewusstsein spendiert. Das ist der Opel Grandland GSe mit Tuning von Irmscher!

Bodenständig ist der Opel Grandland GSe schon von Haus aus nicht mehr wirklich. Und wenn man schon etwa 60.000 Euro für den derzeit ultimativen Rüsselsheimer ausgibt – warum ihn nicht auf dem Weg zur Auslieferung noch bei Tuning-Experte Irmscher vorbeischicken? Seit 1968 rollen aus Remshalden bei Stuttgart besonders starke Modelle mit Blitz heraus. Im Falle des Grandland lässt man den elektrifizierten Antrieb mit seinen 300 PS (221 kW) Systemleistung allerdings unangetastet. Mit seinem Allradantrieb und 520 Newtonmetern Drehmoment dürfte in allen Lebenslagen genug Kraft vorhanden sein – zumal das SUV in 6,1 Sekunden auf 100 Sachen brettert und erst bei 235 km/h die linke Spur räumen muss. Für eine gesteigerte (Quer-)Dynamik setzt Irmscher stattdessen auf eine Tieferlegung um 30 Millimeter. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon



Irmscher-Folierung, Tieferlegung, Felgen: Tuning des Opel Grandland GSe

Kern der Veredelung ist der sportlichere Auftritt des Opel Grandland GSe: Im Katalog kann die Kundschaft beispielsweise schwarze 20-Zöller im "Heli Star" Design mit rotem Nabendeckel ankreuzen. Dazu passt die Irmscher-Folierung mit roten Akzenten. Den durch die Tieferlegung etwas eingebüßten Offroad-Look stellen die Tuning-Profis mit Trittbrettern in schwarz oder poliertem Edelstahl wieder her. Wer auch im Innenraum über den Serien-Look hinauswill, kann sich spezifische Fußmatten und Einstiegsleisten aus Edelstahl bestellen. Desweiteren bietet Irmscher auch für den GSe von Haus aus eine Komplettlederausstattung in verschiedenen Farben und Formen an. Wie teuer das Tuning ausfällt, hängt natürlich vom Umfang des Umbaus ab. Zwar hat Irmscher noch keine Detail-Preise für die Upgrades verraten, doch in Summe könnten durchaus zweistellige Summen über den Tresen wandern.

