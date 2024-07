Die Alten lassen es wieder krachen

Vom 9. bis zum 11. August 2024 lassen historische Rennwagen und legendäre Oldie-Ikonen die Luft und den Boden des Nürburgrings wieder zittern. Fans von schnellem Altblech mit reichlich Geschichte sollen auf dem 51. Oldtimer-Grand-Prix voll auf ihre Kosten kommen. Wir haben alle Informationen zum Programm und die Ticketpreise.

Oldtimer-Grand-Prix 2024: Diese Autos sind dabei

Wenn es 2024 auf dem Asphalt des Nürburgrings wieder so zugeht wie vor Jahrzehnten, dann ist der beliebte und vor allem traditionsreiche Oldtimer-Grand-Prix wieder in vollem Gange. Mittlerweile geht die historische Veranstaltung in die 51. Auflage, was sie allerdings für Fans des historischen Rennsports nicht minder interessant machen soll. Auch 2024 ist das Programm vom 9. bis 11. August reichlich gefüllt. Allen voran darf das traditionelle Rennen der ehemaligen DRM-Rennboliden der 70er- und 80er-Jahre natürlich nicht fehlen. So gaben die Organisatoren preis, dass gleich mehrere Exemplare des Ford Capri Turbo beim Oldtimer-Grand-Prix 2024 antreten werden, darunter auch das Modell des Mücke-Teams. Mit dem gewann Klaus Ludwig 1981 den DRM-Meistertitel. Doch auch der legendäre BMW M1 darf wieder an die Startlinie fahren, um sich mit diversen Porsche RSR der Gruppe 4 und 5 zu messen. Als Exot wird dieses Jahr der angekündigte De Tomaso Pantera Gruppe 5 das Starterfeld aufmischen. Ebenfalls vertreten: die Division II der DRM mit Ford Escort, Opel Kadett oder Alfa Romeo GTA.

Olaf Beckmann & Co.: Legenden der DRM zu Gast

Doch was wären die Klassiker von einst ohne die passenden Persönlichkeiten? Für den Oldtimer-Grand-Prix 2024 haben sich etwa Leopold von Bayern, Harald Grohs und Altfrid Heger angekündigt. Ergänzt wird dieses hochkarätige Line-up von Tourenwagen-Assen Olaf Manthey, Christoph Esser oder Olaf Beckmann, der mit seinem Opel Manta das Publikum regelmäßig bei den 24h-Rennen am Nürburgring begeistert. Auch ADAC GT Masters-Pilot Sebastian Asch wird laut der Organisatoren mit seinem Vater Roland Asch mit von der Partie sein. Ebenfalls vor Ort sollen laut Pressemeldung die dänischen Rennfahrer Kurth Thiim und Kris Nissen am Oldtimer-Grand-Prix 2024 teil. Thiim gewann bereits 1986 auf dem Rover Vitesse die DTM, während Nissen unter anderem mit Joachim Winkelhock das 24h-Rennen von 1991 auf dem BMW M3 DTM gewann.

DTM trifft STW und BTCC

Im Rennen der "Goldenen Ära" dürfen rund 50 Starter-Rennwagen ihre Kräfte messen. Darunter befinden sich unter anderem Fahrzeuge der frühen DTM-Geschichte bis 1993, aber auch der STW (1993-1999) und der WTCC. Darunter finden sich wohlbekannte Karossen in Form von Audi V8 quattro, Mercedes 190 EVO II, BMW M3 E30 DTM sowie Ford Sierra RS500. Besonders ist der DTM-Ford Mustang 5.0 GT der Gebrüder Ruch, der zwischen 1988 und 1994 als Underdog und Publikumsliebling die Rennserie aufmischte. Am Samstag, 10. August 2024, treten unter dem Titel "Iconic Two Liters – Golden Ära Special" in einem eigenen Sonderlauf die Fahrzeuge der Zweiliter-Klasse aus der deutschen STW, DTC, aber auch der britischen BTCC gegeneinander an.

Das kosten die Tickets & weiteres Programm

Die Ticketpreise für das hochoktanige Spektaktel beginnen bei 35 Euro für eine Tageskarte für den Freitag, während der Samstag mit 69 Euro zu Buche schlägt. 39 Euro kostet das Sonntagsticket. Wer das gesamte Wochenende auf dem Oldtimer-Grand-Prix 2024 verbringen möchte, muss 89 Euro bezahlen. Jedes Ticket inkludiert den Zutritt zu allen geöffneten Tribünen sowie den freien Zugang ins Fahrerlager. Als limitiertes Angebot wird das Südschleife Historic VIP Club-Ticket für 795 Euro angeboten. Käufer:innen erhalten unter anderem Zutritt zur Goodyear VIP Lounge, dürfen auf dem Beifahrersitz über die Nordschleife jagen und mit Motorsport-Legenden Interviews führen (Alle Preise: Stand Juli 2024).

Abgerundet wird das Programm auf dem Nürburgring von zwei historischen Formel-Serien, der Formel Vau mit Fahrzeugen der 60er und 70er, während Rennwagen der historischen Formel 3 das Portfolio ergänzen. Außerdem erwähnenswert: Das Rennen der "Historic Championship CanAm & Sportscars", bei dem 30 großvolumige Sportwagen und GTs sich versammeln. Wer sich eine Pause von der Tribüne spendieren möchte, kann sich ins Fahrerlager begeben, wo sich auf diversen Ausstellungsflächen historische und moderne Supersportwagen tummeln. Für persönliche Souvenirs bieten sich die Autogrammstunden mit den genannten Rennfahrern an.