Der Nissan Qashqai III (2021) entwickelt sich optisch deutlich weiter, in den Abmessungen dagegen nur geringfügig. Die beliebten Ausstattungslinien Acenta und Tekna bleiben erhalten. Das ist der Preis der Premiere Edition!

Der runderneuerte Nissan Qashqai III löst im Sommer 2021 zu einem Preis ab 35.440 Euro (Stand: Februar 2021) für die umfangreich ausgestattete Premiere Edition seinen von 2013 stammenden Vorgänger ab. Um dem Kompakt-SUV-Bestseller VW Tiguan Kund:innen abzujagen, strahlt die dritte Generation optisch deutlich mehr Präsenz aus. Dafür wächst der Japaner ein paar Zentimeter in alle Richtungen und erhält ein stark überarbeitetes Design, das vor allem dank der ausgeprägten Schulterlinie an das Elektro-SUV Nissan Ariya erinnert. Blickfang sind die Bumerang-förmigen Frontscheinwerfer sowie die hinteren Kotflügel, die im 90-Grad-Winkel an den Rückleuchten abschließen. Insgesamt wirkt der Qashqai III kompakter und mit der stärker abfallenden Dachlinie sportlicher als bislang. Als erstes Modell für Europa basiert das beliebte Kompakt-SUV auf der neuen sogenannten CMF/C-Plattform (Common Module Family) und spart beim Gewicht entscheidende Kilogramm ein. Die Rohkarosserie speckt um rund 60 Kilo ab. Ein Kofferraumdeckel aus Kunststoff (- 2,6 kg) sowie Türen, vordere Kotflügel und Motorhaube aus Aluminium (- 21 kg) bringen eine weitere Gewichtsersparnis. Somit bringt der Nissan Qashqai III (2021) trotz jeder Menge neuer Technik rund 20 Kilogramm weniger auf die Waage als sein Vorgänger. Auch der Kofferraum profitiert von der neuen Plattform und fällt trotz vergleichbar großer Abmessungen mit nun 504 Litern 74 Liter größer als bislang aus.

Abmessungen, Kofferraum und Motoren des Nissan Qashqai III (2021)

Bei den Antrieben geht der Nissan Qashqai III (2021) neue Wege: So findet der in Japan bereits erfolgreiche markeneigene e-Power-Antrieb mit dem Qashqai nun auch den Weg nach Europa. Der serielle Hybrid, bei dem ein Elektromotor die Räder antreibt und ein kleinerer Benzinmotor die Batterie während der Fahrt lädt, spielt seine Verbrauchsvorteile vor allem im Stadtverkehr und bei Geschwindigkeiten bis 100 km/h aus. Er leistet 190 PS und wird zunächst nur mit Vorderradantrieb angeboten. Darüber hinaus ist der Qashqai III mit einem 1,3-Liter-Benziner samt 12V-Mild-Hybrid-System in zwei Leistungsstufen (140 und 158 PS) erhältlich. Die stärkere Version gibt es sowohl mit Vorder- als auch Allradantrieb. Greift man zum Allradantrieb, ist immer ein CVT-Getriebe an Bord. Einen – gerade für den europäischen Markt nach wie vor wichtigen – Diesel bietet Nissan künftig nicht mehr an. Dafür ergänzen die Japaner ihr Assistenzsystem ProPilot um neue Funktionen, wie zum Beispiel einen Flankenschutz für enge städtische Fahrsituationen. Für ein komfortables Fahrerlebnis erhält der Nissan Qashqai III (2021) eine modifizierte Radaufhängung und Lenkung.

Preis: Nissan Qashqai III (2021) auch als Acenta und Tekna