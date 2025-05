Eine Besonderheit bei Nio: Die Batterien können an Wechselstationen automatisch ausgetauscht werden. Stand Mai 2025 gibt es 20 solcher Stationen in Deutschland.

Preis: Nio ET7 ohne Batterie ab 69.900 Euro

Der chinesische Hersteller von Premium-Elektroautos hat eine eigene Verkaufs- und Preispolitik: Der Nio ET7 (2021) steht mit 69.900 Euro in der Preisliste, allerdings ohne Batterie. Diese lässt sich entweder für zusätzliche 12.000 Euro (75 kWh) oder 21.000 Euro (100 kWh) erwerben, alternativ kann die Kundschaft sie für 169 beziehungsweise 289 Euro monatlich mieten. Stand Mai 2025 ist die Luxuslimo allerdings nicht konfigurierbar, sondern steht auf der Nio-Seite lediglich vorkonfiguriert zum Verkauf. Zum Verkaufsschlager hat es der seit Ende 2022 in Deutschland erhältliche Chinese bislang nicht gebracht: In den Jahren 2023 und 2024 listet das Kraftfahrt-Bundesamt insgesamt 692 Neuzulassungen.

Der Nio ET7 (2021) im Fahrbericht (Video):

Antrieb: Tauschen statt Laden

Neben der serienmäßigen Luftfederung soll auch die Antriebseinheit des Nio ET7 (2021) überzeugen. An der Vorderachse sitzt ein 180 kW (245 PS) starker Permanentmagnet-Motor, an der Hinterachse ein 300 kW (408 PS) leistender Induktionsmotor. Mit einer maximalen Systemleistung von 480 kW (653 PS) und einem spontan anliegenden, maximalen Drehmoment von 850 Nm schießt die allradgetriebene Elektro-Limousine bestenfalls in 3,8 s von 0 auf 100 km/h. Vmax ist bei 200 km/h erreicht. Als Energiespeicher stehen wahlweise 75- und 100-kWh-Batterien zur Verfügung, wobei es sich bei ersterer um einen Hybrid aus Lithium- und Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) handelt und bei letzterer um eine Lithium-Batterie. Die Reichweiten gibt Nio mit 445 respektive 580 km an.

Die maximalen Ladeleistungen betragen 140 kW beziehungsweise im Falle der großen Batterie wahlweise 125 oder 180 kW. Die Ladezeiten von zehn bis 80 Prozent sind mit 30 bis 40 min aus heutiger Sicht recht langwierig – dafür bietet Nio das einzigartige System der Batterie-Tausch-Stationen (Power Swap Stations), wo man sich innerhalb von drei Minuten einen voll geladenen Energieträger abholen kann, ohne selbst am Kabel hängen zu müssen. Stand Mai 2025 gibt es 20 solcher Stationen in Deutschland. In China steht der Nio ET7 (2021) auch mit einer riesigen 150-kWh-Feststoffbatterie zum Verkauf, die in einem Herstellerversuch die 1000-km-Reichweitengrenze knackte. Konkrete Pläne, diese Batterie bei uns einzuführen, gibt es unseres Wissens nicht.

Exterieur: Reduziert & windschnittig

Das Design des Nio ET7 (2021) ist minimalistisch gehalten – es ermöglicht einen bemerkenswerten cW-Wert von nur 0,21, womit er es auch in unsere Top-10 der Autos mit dem besten cW-Wert schafft. Die Luxuslimousine misst 5,10 m in der Länge, 2,20 m in der Breite (inklusive Außenspiegel) und 1,51 m in der Höhe. Das Leergewicht beträgt je nach Batteriegröße 2359 beziehungsweise 2379 kg.

Die Optik der Front mit ihren schmalen LED-Tagfahrleuchten und den darunter liegenden Scheinwerfern kennen wir auch von den Nio-SUV EL8 und EL6. Die Seitenansicht des ET7 wird von reduzierten Linien und Sicken geprägt, die konsequenterweise von versenkbaren Türgriffen flankiert werden. Am Heck kommt ein durchgehendes Leuchtband zum Einsatz. Schaut man sich die Karosserie des ET7 genauer an, fallen Sensoreinheiten im Dach auf, die autonomes Fahren auf ein neues Level hieven sollen. Insgesamt sind 33 Sensoreinheiten zu finden – inklusive hochauflösendem LiDAR und nicht weniger als acht Kameras. Um die Datenmengen auch verwalten zu können, kommt im Nio ET7 (2021) ein Hochleistungsrechner zum Einsatz, der acht Gigabyte Daten pro Sekunde erzeugen kann.

Interieur: KI-Assistentin "Nomi" an Bord

Foto: Nio

Den Innenraum des Nio ET7 (2021) bezeichnet der Hersteller vollmundig als zweites Wohnzimmer. Hier "wohnt" auch die sprechende KI-Assistentin "Nomi", prominent in einem separaten Bildschirm über dem 12,8-Zoll-AMOLED-Touchscreen platziert. Allgemein hält Nio das Interieur passend zum Exterieur betont schlicht: Lüftungsdüsen sind geschickt aus dem Sichtbereich verschwunden, in der Mittelkonsole sind neben einem minimalistischen Gangwahlhebel sage und schreibe drei Tasten zu finden. Der Fond kommt luftig daher, dafür fällt das Kofferraumvolumen mit 363 l äußerst überschaubar aus.

Fahreindruck: Nio ET7 ist gut verarbeitet, aber komplex

Der sehr gut verarbeitete Nio ET7 beweist: Chinesische Hersteller beherrschen auch höhere Segmente und können mit den etablierten europäischen Anbietern mithalten. Die aufwendige Technik und der hohe Grad der Digitalisierung machen die Bedienung aber sehr komplex.

Von Klaus Uckrow