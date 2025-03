Nach fast fünf Jahren Bauzeit startet das Skoda Enyaq Facelift (2025)

Der Skoda Enyaq konnte sich seit 2020 europaweit in der Spitze der meistverkauften Elektroautos festsetzen. Nun steht die erste große Modellpflege steht in den Startlöchern. Man könnte meinen, wer so erfolgreich ist, benötigt gar keine Änderung – frei nach dem Motto "never change a running system". Doch bei Skoda weiß man auch, dass die Konkurrenz nicht schläft. Und so erhält das neue Skoda Enyaq Facelift (2025) im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur ein neues Gesicht, sondern auch gleich neue Funktionen und ein erweitertes Arsenal an Assistenzpaketen.

Das Skoda Enyaq Facelift (2025) im Fahrbericht (Video):

Erste Testfahrt: Das E-SUV ist überraschend dynamisch

Den Einstieg macht der Enyaq 60, der mit dem Facelift auf 150 kW (204 PS) erstarkt. Darüber rangiert der Enyaq 85 mit unveränderten 210 kW (286 PS). Topmodell ist und bleibt der ebenfalls 210 kW (286 PS) starke Skoda Enyaq 85x mit Allradantrieb dank zweier E-Motoren, den wir auch zur ersten Testfahrt ausführen.

Skoda bietet zwei Batteriegrößen an: Der Enyaq 60 kommt mit einer 63 kWh großen Batterie, die für Reichweiten von bis zu 437 km sorgt (hier erklären wir den Entwicklungsstand der Feststoffbatterie). Der Enyaq 85 und der 85x erhalten dagegen ein 82 kWh großes Energiepaket für Reichweiten von 586 und 549 km. Das strömungsgünstigere Coupé kommt mit jeweils 446, 596 und 558 km einen Hauch weiter (hier erklären wir die verschiedenen Karosserieformen). Mit den Ladezeiten von bis zu 28 min von zehn auf 80 Prozent braucht sich der das neue Skoda Enyaq Facelift (2025) nicht vor seiner Konkurrenz zu verstecken, Fabelwerte sind es allerdings auch nicht.

Bei der ersten Testfahrt baut das neue Skoda Enyaq Facelift (2025) markentypisch direkt ein solides Grundvertrauen auf. Einen großen Anteil daran hat die Lenkung, die äußerst präzise, dabei aber keinesfalls zu spitz ist, als dass sie für ein nervöses Fahrverhalten sorgen würde. Auch das Fahrwerk lässt sich nicht allzu schnell aus der Ruhe bringen, nur gröbere Verwerfungen dringen in den Innenraum.

Das optionale DCC-Fahrwerk, dessen Härte sich auf Knopfdruck in 15 Stufen einstellen lässt, steigert neben dem Komfort auch den Fahrspaß. Zeigt sich der Enyaq auf der Autobahn noch von einer sachlichen Seite, entwickelt das elektrische SUV auf den kurvigen Landstraßen im tschechischen Hinterland tatsächlich Fahrfreude – besonders im aktiven Sportmodus, der das Fahrwerk und die Systeme deutlich strafft. Solch ein aktives Fahrverhalten würde man von einem Auto dieser Größe (4658 mm Länge, 1879 mm Breite) nicht unbedingt erwarten.

Hochwertige Verarbeitung, aber fummelige Bedienung

Assistenzsysteme wie der Geschwindigkeitswarner oder der Spurwechselassistent müssen – sofern gewünscht – einzeln mit jedem Fahrtantritt manuell im Menü ausgeschaltet werden. Skoda sorgt dabei mit einer Schnellwahltaste in der Mittelkonsole für Abhilfe. Gut so! Apropos: Das Cockpit hat Skoda nicht angefasst. Wozu auch, überzeugte doch schon der Vorgänger mit gut platzierten Tasten und einer hohen Verarbeitungsqualität. Übrigens stehen für das Interieur die Wahl zwischen recycelten Materialien und echtem Leder.

Das Gestühl indes zwickt und drückt auch bei längerer Fahrt nicht, bietet obendrein auch bei sportlicher Fahrweisen den nötigen Seitenhalt. Sowohl vorne als auch hinten lässt es sich bequem aushalten, selbst großgewachsene Personen finden reichlich Platz vor. Eine Qualität, über die auch schon der Vorgänger verfügte. Die neun Millimeter zusätzliche Länge beim neuen Skoda Enyaq Facelift (2025) indes dürften ausschließlich auf die veränderten Stoßfänger zurückzuführen sein. Genügend Platz bietet auch der Kofferraum, der unverändert 585 bis 1710 l fasst (Enyaq Coupé: bis 1610 l). Eine Neuerung ist hier allerdings ein kleiner QR-Code als Alltagshelfer, der die verschiedenen Simply-Clever-Features im Enyaq offenbart.

Der Skoda Elroq als Vorbild

Die auffälligste Änderung findet also tatsächlich draußen statt. Denn wie der kleinere Skoda Elroq erhält nun auch das neue Skoda Enyaq Facelift (2025) das sogenannte "Modern Solid"-Design mit dem "Tech Deck". Damit ist die Scheinwerfer-Kühlergrill-Partie gemeint, welche die Tagfahrleuchten und den angedeuteten Kühlergrill umfasst, der je nach Ausstattung teililluminiert ist. Darüber hinaus bringt Skoda im "Tech Deck" auch diverse Sensoren und Kameras unter. Das erzeugt ein cleanes Frontdesign. Erst auf den zweiten Blick fallen die separierten Scheinwerfer auf.

Ein Kontrastprogramm bilden das Profil und die Heckpartie, die sich nahezu unverändert zeigen. Lediglich neue Air-Curtains am Heck sowie der Skoda-Schriftzug anstelle des -logos fallen hier auf. Eine erweiterte Felgenauswahl in den Größen 19 bis 21 Zoll und die neue Farbe "Olibo-Grün", die exklusiv dem Enyaq vorbehalten ist, runden die Modellpflege ab. Sehr erfreulich: Mit 44.400 Euro (Stand: März 2025) ist der Enyaq genauso eingepreist wie sein Vorgänger.

Technische Daten des neuen Skoda Enyaq 85x