close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!
Alle Tests zum Lexus RZ

Erste rein elektrische Lenkung: Testfahrt im neuen Lexus RZ

Markus Bach Chefredakteur Crossmedia

Lexus hat seinen Stromer RZ überarbeitet. Serie im Topmodell: die erste rein elektrische Lenkung. Die erste Testfahrt klärt, ob und welche Vorteile sie bringt.

Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Der Lexus RZ fährt über eine Landstraße, fotografiert von schräg vorne.
Lexus RZ Facelift (2025)

Auch mit Top-Motorisierung und Allradantrieb fährt sich der RZ eher komfortabel als sportlich.

Foto: Lexus
Der Lexus RZ fährt über eine Landstraße, fotografiert von hinten.
Lexus RZ Facelift (2025)

Dazu passt auch die elektronische Lenkung, die zwar über elektrische Signale Rückmeldungen gibt, doch unerwünschte Vibrationen herausfiltert. Das wirkt mitunter entkoppelt.

Foto: Lexus
Der Innenraum des Lexus RZ: Am Steuer sitzt AUTO ZEITUNG-Chefredakteur Crossmedia, Markus Bach.
Lexus RZ Facelift (2025)

Der Vorteil hingegen: Mit dem Yoke-Lenker reicht eine 200-Grad-Drehung für vollen Anschlag.

Foto: Lexus
Die Rücksitzbank im Lexus RZ.
Lexus RZ Facelift (2025)

Die nicht zu weichen Sitze mit wahlweise Stoff- oder hochwertigem und strapazierfähigem Kunstlederbezug tragen zur Langstreckentauglichkeit bei.

Foto: Lexus
Der Kofferraum des Lexus RZ.
Lexus RZ Facelift (2025)

Um Geräusche zu reduzieren, sind Lade- und Innenraum bestens gedämmt.

Foto: Lexus
Der Lexus RZ stehend von schräg vorne fotografiert.
Lexus RZ Facelift (2025)

Der Japaner bleibt eine Alternative für Individualist:innen mit Interesse an zukunftsweisender Technik und Luxus. Dazu gibt es nun mehr Motorvarianten und größere Reichweiten.

Foto: Lexus
Der Lexus RZ stehend von schräg hinten fotografiert.
Lexus RZ Facelift (2025)

Das Steer-by-Wire-System funktioniert, passt jedoch besser zum komfortablen als sportlichen Fahren.

Foto: Lexus
Inhalt
  1. Erste Testfahrt im neuen RZ: Elektronische Lenkung dämpft Gefühl für die Straße
  2. Erhöhte Batteriekapazität für mehr Reichweite
  3. Technische Daten des neuen Lexus RZ (2025)
  4. Fazit

So fährt sich also eine Revolution: überraschend unspektakulär. Dabei besitzt der Lexus RZ 550e keine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Vorderrädern mehr. Stattdessen werden die Lenkbefehle durch elektrische Signale übertragen. Ingenieur:innen sprechen von einem Steer-by-Wire-System. Der Lexus ist das erste Serienauto mit dieser Technik, die es bisher nur im Tesla Cybertruck gab. Hier unseren Fahrbericht mit einem Steer by wire-Entwicklungsträger von Bosch nachlesen.

Auf der Straße arbeitet das System bei unserer ersten Testfahrt leichtgängig und präzise. Die Lenkübersetzung verändert sich in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit: Serpentinen lassen sich agil bewältigen, auf der Autobahn werden die Lenkkräfte größer. Bei geringem Tempo schlagen die Vorderräder dagegen stärker ein. So reicht eine 200°-Drehung des Lenkrads aus, um von der Nulllage zum Anschlag nach links oder rechts zu gelangen – Kurbeln oder Umgreifen entfällt. 
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Lexus LBX (2024) im Video:

 
 

Erste Testfahrt im neuen RZ: Elektronische Lenkung dämpft Gefühl für die Straße

Daher kombiniert Lexus das Steer-by-Wire-System im RZ 550e serienmäßig mit dem sogenannten Yoke-Lenkrad ohne durchgehenden Kranz. Dieser ist in der Tat nicht mehr nötig, woran sich die Person am Steuer jedoch erst mal gewöhnen muss. Zudem wird das Gefühl für die Straße gedämpft: Zwar liefert das System über elektrische Signale Rückmeldungen, doch unerwünschte Vibrationen werden herausgefiltert. Keine Kompromisse gibt es dagegen bei der Sicherheit durch doppelte Komponenten und eine Notstromversorgung. 

Eine weitere Technik, die dem Topmodell 550e vorbehalten bleibt, ist "Interactive Manual Drive". Wird die Funktion aktiviert, ahmt der Lexus ein Automatikgetriebe nach (hier alles zum Toyota-Patent für diese Technik nachlesen): Dann lässt sich die Leistungsabgabe über die Schaltwippen steuern. Während das Echtzeit-Feedback über das Gaspedal bei der ersten Testfahrt recht gut gelungen ist, erweisen sich die künstlichen Motorgeräusche als eine krude Mischung aus Elektro- und Verbrennertönen. 

Nötig hat der RZ 550e solche Spezialeffekte nicht, liegt er doch souverän auf der Straße. Großen Anteil daran hat die verbesserte Direct4-Allradsteuerung. Diese weist jeder Achse – abhängig vom Fahrzustand – die jeweilige optimal bemessene Antriebskraft zu. Das sorgt für ein kontrolliertes Fahrverhalten in schnellen Kurven und unterdrückt auch Nickbewegungen beim Beschleunigen oder Bremsen. 

Die Konkurrenten:

 

Erhöhte Batteriekapazität für mehr Reichweite

Die Kundschaft des neuen Lexus RZ kann sich über die verbesserte Lithium-Ionen-Batterie freuen, deren Kapazität von 71,4 auf 77 kWh erhöht wurde. Das verspricht je nach Modell bis zu 100 km mehr Reichweite. Die Ladezeiten sollen durch eine neue Batterie-Vorkonditionierung sowie ein 22-kW-AC-Bordladegerät deutlich verkürzt werden. Der Vorgänger musste noch mit einem 11-kW-Charger auskommen. 

Neben dem neuen Topmodell 550e mit 300 kW (408 PS) und einer Reichweite von bis zu 450 km bietet Lexus zwei weitere, ebenfalls neue Motorvarianten an. Einstiegsmodell ist der 350e, der mit einem Elektromotor an der Vorderachse auskommt und über 165 kW (224 PS) Leistung verfügt. Mit einer Ladung soll er maximal 568 km weit kommen. Zwei E-Motoren und damit auch den Direct4-Allradantrieb gibt es beim 500e, der mit 280 kW (380 PS) und einer Reichweite von 500 km vorfährt. 

Der Marktstart des RZ in Deutschland ist für den Herbst 2025 geplant. Preise hat Lexus noch nicht verraten, aber sie dürften sich am Vorgänger orientieren: Los ging es da bei 55.590 Euro. Das bisherige Spitzenmodell war ab 73.190 Euro zu haben.

 

Technische Daten des neuen Lexus RZ (2025)

AUTO ZEITUNG 16/2025Lexus RZ 550e
Technische Daten
Motorzwei Permanentmagnet-Synchronmaschinen
AntriebKonstantübersetzung; Allrad
Systemleistung300 kW / 408 PS
Max. Drehmomentje Motor 269 Nm
Kapazität77 kWh
Karosserie
Außenmaße (L/B/H)4805 / 1895 (2157)* / 1635 mm
Leergewicht/Zuladung2180 / 460 kg
Kofferraumvolumen522 – 1451 l
Fahrleistungen
Beschleunigung (0-100 km/h)4,4 s
Höchstgeschwindigkeit180 km/h
Verbrauch auf 100 km18,4 kWh
Reichweite450 km
Kaufinformationen
Grundpreisca. 74.000 €
MarktstartHerbst 2025
Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel

 
Markus Bach Markus Bach
Unser Fazit

Der Japaner bleibt eine Alternative für Individualist:innen mit Interesse an zukunftsweisender Technik und Luxus. Dazu gibt es nun mehr Motorvarianten und größere Reichweiten. Das Steer-by-Wire-System funktioniert, passt jedoch besser zum komfortablen als sportlichen Fahren.

Tags:
Gewinnspiel Caravan Salon 2022
Caravan Salon-Tickets gewinnen
Fünfmal zwei Eintrittskarten
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.