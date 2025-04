Manche Dinge dauern etwas länger. Als BMW im Jahr 1983 seinen ersten Diesel vorstellte, hatte Erzkonkurrent Mercedes einen Millionenvorsprung. Und bevor VW 2007 mit dem Tiguan ins SUV-Geschäft einstieg, war das aufstrebende Marktsegment fest in der Hand japanischer Anbieter. Suzuki etwa war schon Anfang der 70er mit dem Jimny bestens im Geschäft. Dessen großer Bruder, der Vitara kam 1988 auf die Straße. Mit der neuesten Generation ändert sich Grundsätzliches, denn der Suzuki Vitara wird elektrisch (hier alles zum Suzuki e Vitara nachlesen).

Suzuki e Vitara (2025): Drei Antriebsvarianten stehen zur Wahl

Basierend auf einer von Suzuki selbst entwickelten Elektro-Plattform nimmt der neue, im indischen Werk Gujarat montierte e Vitara ab Oktober 2025 zunächst Europa ins Visier. Danach sollen Japan, Indien und weitere Märkte folgen. Drei unterschiedliche Varianten sind geplant: zwei mit Frontantrieb und 106 kW (144 PS) beziehungsweise 128 kW (174 PS) sowie ein 135 kW (183 PS) kräftiger Allradler. Letzterem helfen gleich zwei E-Maschinen vom Fleck. Vorn sind dabei 128 kW (175 PS) am Werk, hinten unterstützt ein 48 kW (65 PS) leistender Motor. Da beide Maschinen niemals zeitgleich ihre maximale Leistung abgeben ist die Systemleistung des Suzuki e Vitara (2025) geringer als es die Addition beider Werte vermuten lässt.

Gutmütig, klare Bedienung: Testfahrt im Vorserienmodell

Beim zur ersten Testfahrt bereitgestellten Exemplar des Suzuki e Vitara (2025) gilt noch der Vorserien-Schutz, was bedeutet, dass Auffälligkeiten wie leichte Windgeräusche im Bereich der B-Säulen und die noch nicht optimal abgestimmte und etwas zu schwergängige Lenkung zum Serienanlauf eliminiert werden. Erfreulich: Wer auf dem ausreichend gepolsterten Fahrersitz Platz nimmt, wird nicht mit einer öden Touchscreen-Landschaft samt deren innewohnender Bedienrätsel allein gelassen, sondern findet eine erfreulich hohe Anzahl von Tasten und Schaltern vor, welche die Handhabung erleichtern. Diese Klarheit hat System. Suzuki wendet sich nicht an Digital-Freaks, sondern an eine eher konservative Kundschaft, die einfach nur in Ruhe Auto fahren möchte.

Für positive Unruhe sorgt der Antrieb. Der ausgewählte 128 kW (175 PS) starke Allradler spurtet – typisch E-Auto – zügig los. Die versprochene Zeit von 7,4 s für den Sprint auf 100 km/h erscheint realistisch. Genaueres wird der erste Test klären. Bei 150 km/h regelt die Antriebssteuerung ab. Die erste Testfahrt auf der abgesperrten Prüfstrecke bestätigt den vermuteten Charakter. Der neue Suzuki e Vitara (2025) verhält sich gutmütig. Die Federung kommt während der ersten Testfahrt mit buckeligem Untergrund gut zurecht. Wer gern etwas zackiger unterwegs ist, provoziert beim Suzuki e Vitara (2025) spürbare Karosseriebewegungen.

Trotz E-Pakete im Boden ist der e Vitara ist relativ leicht

Auch wenn der neue Suzuki e Vitara (2025) mit seinen 4,27 m Länge eine kompakte Erscheinung ist, steckt ein schweres Batteriepaket im Unterboden, womit er unbeladen rund 1,86 t auf die Waage bringt – in etwa so viel, wie eine aktuelle Mercedes E-Klasse. Ein Teil der Masse geht aufs Konto der vom BYD-Konzern bezogenen Batteriezellen. Diese werden relativ platzsparend ohne Module direkt ins Batteriegehäuse integriert (Cell-to-Pack). Mit dem Energiegehalt der größeren zweiten Batteriegrößen (49 kWh und 61 kWh) soll eine Reichweite von bis zu 428 km drin sein. Preise nennen die traditionell spitz rechnende japanische Marke noch nicht. Rund 35.000 Euro für das Basismodell sind realistisch (Stand: April 2025).

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 10/2024 Suzuki e Vitara Allrad Technische Daten Motor 2 Permanentmagnet-Synchronmaschinen (vorne: 128 kW/175 PS; hinten: 48 kW/65 PS) Antrieb Konstantübersetzung; Allrad Systemleistung 176 kW/240 PS Max. Drehmoment k. A. Kapazität/Spannung 61,0 kWh (netto)/400 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4275/1800 (1800)*/1635 mm Leergewicht/Zuladung 1860/500 kg Kofferraumvolumen k. A. Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 7,4 s Höchstgeschwindigkeit 150 km/h Verbrauch auf 100 km 16,5 kWh Reichweite 410 km Kaufinformationen Grundpreis k. A. € Marktstart Oktober 2025 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel