Neben dem Notfall-Anhaltesystem, das das Fahrzeug selbstständig zum Stehen bringt, wenn die Person am Steuer nicht auf Warnungen reagiert, ist auch die Verkehrszeichenerkennung neu an Bord.

Komfort auf Reisen und im Gelände schreibt sich der neue Subaru Forester (2025) auf die Fahne. Auf der ersten Testfahrt stellt er sein Können unter Beweis.

Es gibt SUV, es gibt Geländewagen und es gibt den neuen Subaru Forester (2025). Auf den ersten Blick passt er zwar in das SUV-Segment wie jeder andere hochbeinige Familienkreuzer. Und auch der Blick ins Lastenheft der Neuauflage erweckt keine Zweifel daran, denn hier steht gleich hinter Sicherheit Komfort ganz oben. Doch seine Welt besteht nicht aus Schülertaxifahrten oder Statusheischerei. Der Forester ist hier, um zu arbeiten. Und das hat sich auch mit Generation Nummer sechs nicht geändert, wie die erste Testfahrt verdeutlicht.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Subaru Soltera (2022) im Video:

Erste Testfahrt im neuen Subaru Forester (2025): Weniger Vibration, mehr Geräuschdämmung

In Summe bedeutet das, dass der neue Forester als Traditions-Allradler seinen alten Tugenden treu bleibt, sich in bestimmten Bereichen allerdings merklich weiterentwickelt hat. Subaru hatte es sich zur Aufgabe gemacht, alle störenden Einflüsse auf die Passagiere auf ein Minimum zu reduzieren. Das Ergebnis lässt sich sehen, beziehungsweise hören. Oder eben auch nicht: Im Vergleich zum Vorgänger ist die neue Dämmung selbst bei Fahrten über Kopfsteinpflaster so wirksam, auffällig ruhig im Innenraum bleibt. In Verbindung mit der noch schluckfreudigeren Dämpfung und versteiften Komponenten gegen Vibrationsentwicklung, gleitet der Forester souverän über schlechte Straßen, Pflastersteine und Fugen. Das Plus bei Komfort ist also geglückt.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Forester nimmt Sicherheit ins Visier

Um die eingangs erwähnte Sicherheit zu verbessern, hat Subaru seine Sicherheitsassistenten nicht nur optimiert, sondern aufgestockt. Neben dem Notfall-Anhaltesystem, das das Fahrzeug selbstständig zum Stehen bringt, wenn die Person am Steuer nicht auf Warnungen reagiert, ist auch die Verkehrszeichenerkennung neu an Bord. Sie schafft es jedoch bei der ersten Testfahrt nicht immer, die geltende Geschwindigkeit durchgehend richtig anzuzeigen. Das ist aber auch das einzige Manko am verbesserten und erweiterten Kamera- und Radarsystem. Mit der optionalen 360-Grad-Ansicht lässt sich dazu nicht nur besser Einparken, sondern – und hier kommen wir zum Forester als Arbeitsgerät – auch besser durchs Gelände zirkeln.

Die Konkurrenten:

SUV wächst im Gelände über sich hinaus

Wir verlassen also den Asphalt, um uns durch tiefen, feuchten Sand, über Steilhänge und Buckelpisten zu kämpfen. Wobei "kämpfen" hier nicht das richtige Wort ist. Denn mit der Einstellung "Schnee/Schotter" und 220 mm Bodenfreiheit wühlt sich der neue Subaru Forester (2025) durch jeden Untergrund und vermittelt auch in extremer Schräglage oder mit verschränkten Achsen zu keiner Zeit, an sein Limit gekommen zu sein. Da staunt selbst der Offroad-Instruktor, der immer wieder betont, dass es sich hier immerhin "nur" um ein SUV und keinen Geländewagen handelt. Dank des Kamerasystems rundum lassen sich auch enge Passagen zwischen Felsen und Baumstümpfen ohne Schrammen bewältigen und mittels Bergabfahrkontrolle und X-Mode fährt der Forester Steilhänge mit automatisch geregelter Geschwindigkeit. Und auch wenn der Forester nun 30 mm länger und 15 mm breiter ist als sein Vorgänger, hat Subaru darauf geachtet, die Böschungswinkel geländetauglich zu belassen.

Zwei Kilometer rein elektrische Reichweite

Dank des mildhybridisierten Antriebs schafft der neue Subaru Forester (2025) bis zu zwei Kilometer rein elektrisch zurückzulegen. Der kleine 12,3 kW (16,7 PS) starke E-Motor unterstützt den 2.0-l-Vierzylinder-Boxer, der 136 PS (100 kW) mobilisiert, automatisch und wird von einem 4,8-Ah-Akku gespeist. Die Kraftübertragung an alle vier Räder übernimmt immer das stufenlose Lineartronic-Automatikgetriebe. Ab 40.490 Euro ist das Ausnahme-SUV bereits bestellbar. Der offizielle Deutschland-Launch findet im März 2025 statt.

Technische Daten des neuen Subaru Forester (2025)

AUTO ZEITUNG 05/2025 Subaru Forester Technische Daten Motor 4-Zylinder-Boxermotor, 4-Ventiler,Direkteinspritzer, Mildhybrid, Starter-Generator; 1995 cm³ Antrieb Stufenlose Automatik; Allrad Leistung 100 kW/136 PS Max. Drehmoment 182 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4670/1830/1730 mm Leergewicht/Zuladung 1639-1739/371-417 kg Kofferraumvolumen 508-731 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 12,2 s Höchstgeschwindigkeit 188 km/h Verbrauch auf 100 km 8.1 l S Kaufinformationen Grundpreis 40.490 € Marktstart März 2025 Alle Daten Werksangaben