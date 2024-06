Audienz bei König Artura

Gezielte Entlüftungsöffnungen in den vorderen Radhäusern und am Heck.

Als Spider findet der neue McLaren Artura (2024) bei unserer ersten Testfahrt ganz zu sich: Mächtige 700 PS (515 kW) Hybrid-Kraft, fahrscharfes Chassis, packende Open-Air-Emotionen.

Mitten in der Corona-Pandemie hat der McLaren Artura einen etwas holprigen Start hingelegt und kam wegen des Lieferketten-Schluckaufs nicht so recht ins Rollen. Schade, denn der Mittelmotor-Sportwagen mit seinem phänomenal starken Plug-in-Hybrid-Antrieb ist eine mitreißende Kompetenz-Demonstration des Sportwagen- und Racing-Spezialisten aus Woking, wie auch die erste Testfahrt mit dem Coupé eindrücklich gezeigt hat. McLaren hat also etwas nachzuholen. Vielleicht kommt jetzt mit dem neuen McLaren Artura Spider (2024) deshalb auch ein veritables Technik-Upgrade, das genau so auch das Coupé betrifft und selbst bisherige Artura-Besitzer:innen zumindest in Teilen kostenfrei nachordern können.

Der Biturbo-V6 hat ein anderes Mapping bekommen, das eine Spitzen-Systemleistung von 700 PS (515 kW) und aggressiveres Ansprechen bei hohen Drehzahlen zwischen 4000 und 8500 /min freischaltet. Weitere Features des neuen McLaren Artura Spider (2024) sind freilich nicht einfach nachzurüsten, dazu gehören zum Beispiel die bissiger klingende Abgasanlage, das bis zu 25 Prozent schneller schaltende Achtgang-SSG-Doppelkupplungsgetriebe oder auch die um einen "Burnout-Start" erweiterte Launch Control.

Das hätte man so bei einem Lamborghini vermutet, McLaren steht bei Kenner:innen aber eher für staubtrockenen Hyperdynamik-Werkzeug-Charakter. Nun denn: Zum hochemotionalen Testfahrt-Erlebnis in einem offenen, 700 PS (515 kW) starken Supersportwagen passt vielleicht auch etwas inszeniertes Drama ganz gut. Ob McLaren es mit diesen Erlebnis-Extras übertrieben hat, muss die erste Testfahrt klären. Also rein in den auf Knirsch geschnittenen Schalensitz, elegant die Scherentür runterziehen und Druck auf den nun Papaya-Orangefarbenen Startknopf

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Lamborghini Revuelto (2024) im Video:

Erste Testfahrt: Neuer McLaren Artura Spider (2024) bietet hochemotionales Fahrerlebnis

Was jetzt folgt, drückt tatsächlich auch bei uns die richtigen Knöpfe: Der Motorsound ist exakt am richtigen Punkt zwischen raffinierter Zurückhaltung und pulsschlagerhöhender Garstigkeit – das passt perfekt zum neuen McLaren Arutra Spider (2024). Nur auf das etwas zu aufdringlich programmierte Bratzeln und Patschen im Schiebebetrieb könnten wir verzichten, da schalten wir nach ein paar Metern der ersten Testfahrt schnell in den E-Mode und lassen den Artura Spider rein elektrisch leise und rekuperierend große Bergabpassagen hinunterrollen.

Und ja, den "Burnout-Start" haben wir natürlich auch einmal kurz ausprobiert, weit draußen im Hinterland der französischen See-Alpen – und dabei endlose Sekunden lang daran gedacht, was ein Paar Pirelli P Zero Corsa in 295/35 R 20 kostet … Zugegeben: Die Kundschaft des neuen McLaren Artura Spider (2024) dürfte das nicht um den Schlaf bringen, bei einem Basispreis von über 270.000 Euro (Stand: Juni 2024) sind neue Reifen tatsächlich Peanuts.

Die Konkurrenten:

Geschmeidige bis nervenzerfetzende Motorleistung

Wir widmen uns lieber den wesentlichen Elementen des neuen McLaren Artura Spider (2024): brachiale Motorleistung, ganz geschmeidig bis nervenzerfetzend präsentiert, und ein Ausnahme-Chassis von unerhört zartfühlend bis autoritär durchgreifend. Die Lenkung betätigt sich bei der ersten Testfahrt feinst auflösend als Feedback- und Kontrollinstanz, das adaptive Fahrwerk kann zwischen erstaunlich ausgewogenem Grundkomfort und hartnäckiger Traktion so ziemlich alles.

Überraschungselement ist aber der Antrieb – McLaren schmiedet den Biturbo-V6 und den E-Motor zu einer organisch agierenden Einheit zusammen: Rein elektrisches Dahinschnüren in der Stadt, punktgenaue Elektrounterstützung beim Landstraßensurfen, muskulöses Anschieben, feinnerviges Hochdrehen, nukleare Leistungsabgabe bei Vollgas – so lässt sich der Charakter des elektrifizierten Dreiliter-V6 mit den Turboladern im heißen V der 120 Grad auseinanderstehenden Zylinderbänke beschreiben. Dazu der Kick, mit offenem Dach durch den Fahrtwind zu reiten – wirklich: Den "Burnout-Start" hätten wir fürs Herz definitiv nicht gebraucht.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 14/2024 McLaren Artura Spider Technische Daten Motoren V6-Zylinder, 4-Ventiler, Biturbo; 2993 cm³;

Axial Flux-E-Maschine Antrieb 8-Gang, Doppelkupplung (SSG); Hinterrad Systemleistung 515 kW/700 PS Systemdrehmoment 720 Nm Kapazität 7,4 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4539/1976 (2080)*/1193 mm Leergewicht/Zuladung 1560 / k.A. kg Kofferraumvolumen 160 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 3,0 s Höchstgeschwindigkeit 330 km/h Verbrauch auf 100 km 4,8 l SP + k.A. kWh Elektrische Reichweite k.A. Kaufinformationen Grundpreis 270.050 € Marktstart Februar 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel