Der Wohnwagen fürs E-Auto

Nur ein leichter Wohnwagen ist ein guter Wohnwagen. Besonders dann, wenn er an einem E-Auto hängt. Der neue Knaus Yaseo 340 PX (2024) will leichter, aerodynamischer und flexibler sein als herkömmliche Caravans – unsere erste Testfahrt stellt ihn auf die Probe.

Geschichte wiederholt sich – auch auf dem Campingplatz, das zeigt die Karriere von Helmut Knaus und seiner Wohnwagen-Marke. Reisen wir also ganz kurz in die Sechziger, bevor wir bei der ersten Testfahrt in den neuen Knaus Yaseo (2024) klettern. Gründer Knaus ist Architekt und weiß, wie viel Platz die Leute zum Leben brauchen. Er weiß aber auch, dass die Camper:innen nach einem kleinen, leichten Wohnwagen lechzen, denn nur so einen können sie mit ihrem VW Käfer ziehen. Knaus nennt ihn Schwalbennest, über 60 Jahre ist das her und gerade wieder sehr aktuell. Damit sind wir beim Yaseo, der klein und leicht ist, weil ihn die Leute an ihre E-Autos kuppeln sollen.

Denen fehlt es zwar nicht an Leistung, aber an Reichweite. Deshalb zählen jedes Kilo und jeder Quadratzentimeter Stirnfläche, wenn ein Caravan am Elektroauto hängt. Mit konsequentem Leichtbau und aerodynamischem Feinschliff soll es der neue Yaseo richten. Knaus bietet ihn in zwei Größen an, als 340 PX für zwei Personen und als familientauglichen 500 DK mit bis zu fünf Betten. Mit 905 beziehungsweise 1150 kg fallen sie leicht genug aus, um auch an einem größeren Elektroauto zu hängen, ohne dass das Gespann die 3,5-t-Grenze und damit das Limit des Führerscheins B erreicht. Obendrein ist die Stirnfläche beim Yaseo 14 Prozent kleiner als beim populären Knaus Südwind, wie der Hersteller vorrechnet. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Testfahrt: Neuer Knaus Yaseo (2024) läuft gasfrei

Auf den ersten Blick anzusehen ist das dem neuen Knaus Yaseo (2024) nicht. Mit seinen Katzenaugen-Rückleuchten und den markentypischen Alurädern fügt er sich ganz unauffällig ins Knaus-Modellprogramm ein. Auch das blaue ePower-Emblem am Heck ist kein neues Detail, schließlich bietet Knaus Tabbert schon seit 2018 Caravans mit gasfreier Technik an. Ein Drittel der Wohnwagen-Kundschaft bestellt ihren Knaus oder Weinsberg schon heute mit vollelektrischer Bordtechnik, wie sie beim Yaseo serienmäßig an Bord ist. "Aus meiner Sicht ist die Frage nicht ob, sondern nur wann sich gasfreie Fahrzeuge im Markt durchsetzen", sagt Knaus-Tabbert-Vorstand Gerd Adamietzki. Auch der Verzicht auf die Gasflaschen trägt natürlich zur Gewichtsreduktion bei, rund 30 kg spart die leichtere E-Technik ein.

Statt der branchenüblichen Truma-Heizung montiert Knaus ein kombiniertes Klima-Heizgerät von Dometic, auch der Kompressor-Kühlschrank und die beiden Induktions-Kochfelder laufen mit 230 V oder Batteriestrom, der sich per V2D-Adapter aus dem E-Zugwagen zapfen lässt. Auf Campingplätzen mit schwacher Absicherung kann es allerdings vorkommen, dass nicht alle Verbraucher funktionieren, deshalb lässt sich die Stromaufnahme des Yaseo manuell von 16 auf sechs oder zehn Ampere reduzieren. Und auch für den harten Winterbetrieb ist er kein idealer Partner, zumindest braucht es bei klirrender Kälte eine zusätzliche Wärmequelle, weil das elektrische Klimagerät an seine Grenzen kommt. Im Sommer freuen sich die Yaseo-Bewohner:innen dagegen über die Kühlfunktion.

Yaseo auch mit Winterpaket erhältlich

Für ein Mindestmaß an Autarkie gibt es optional einen kleinen Lithium-Ionen-Akku mit eigener Ladestation, damit beim kurzen Zwischenstopp im Nirgendwo wenigstens der Herd, der Kühlschrank, die Wasserpumpe und das Innenlicht funktionieren. Und wer will, bekommt den neuen Knaus Yaseo (2024) gegen Mehrpreis auch mit Gasflaschen im Bugkasten, Truma-Combi-Heizung sowie Winterpaket, zu dem unter anderem eine Fußbodenheizung gehört. Viel zu beheizen gibt es auf der ersten Testfahrt ja nicht im neuen Knaus Yaseo 340 PX (2024), aber das muss kein Nachteil sein, wenn die Raumaufteilung so clever ausfällt wie beim Basismodell.

Clevere Ausstattung mit Doppelsofa

Foto: Gudrun Muschalla

Die Küche steht im Bug des Caravans, wo sie mit ihrer großzügigen Arbeitsfläche und einem Gewürzfach überrascht, das sich per Fingertipp aus der Versenkung erhebt. Nebenan hat das Knaus-Entwicklungsteam eine kleine Nasszelle mit großem Waschbecken, zwei Spiegeln und einer Vielzahl von Ablagen untergebracht. Das Bett scheint es hingegen vergessen zu haben, stattdessen findet sich im Heck ein komfortables Doppelsofa, das sich nicht zur Liegefläche umstecken lässt. Die Rätsellösung liefert der Handgriff an der hinteren Wand, die sich komplett nach vorn klappen lässt: Erst dann kommt das Kopfende des Betts zum Vorschein. Und natürlich auch das Rückfenster der kleinen Trickkiste.

Die Bettwäsche kann tagsüber auf der Matratze festgezurrt werden, was zu den praktischen Vorteilen der Konstruktion gehört. Nur der Esstisch im Wohnraum dürfte bei unserem Testwohnen etwas stabiler auf seinem wegklappbaren Bein stehen. Ansonsten wirkt der kompakte Caravan überhaupt nicht kleinlich: Das Doppelbett fällt mit glatten zwei Meter Länge und 1,56 m Breite sogar luxuriös aus. Auch die Stehhöhe von 1,96 m und eine Innenbreite von 2,04 m lassen kein Völlegefühl aufkommen. Der Stauraum sollte auch für große Touren reichen, unter anderem bringt das Knaus-Einrichtungsteam gleich zwei Kleiderschränke im Yaseo unter.

Selbst die Fahrräder können im Innenraum des neuen Knaus Yaseo (2024) mitreisen, dafür bietet der Hersteller eine optionale Aufbautür und Verzurrschienen an, zudem lassen sich die Staukästen unter dem Doppelsofa ins benachbarte Gepäckfach schieben oder in den Durchgang stellen. Ganz billig ist das Transportpaket aber nicht, es kostet 1109 Euro extra. Auch sonst empfiehlt es sich, hier und da ein paar Kreuzchen zu setzen – für die Antischlingerkupplung etwa oder das schicke Designpaket mit Alurädern und glatten Außenwänden, sodass am Ende leicht 30.000 Euro auf dem Zettel stehen. Leichtbau muss nicht billig sein, auch das gehört zu den Camping-Weisheiten, die mindestens so alt sind wie das Schwalbennest des Herrn Knaus.

Technische Daten des neuen Knaus Yaseo 340 PX (2024)

AUTO ZEITUNG 02/2024 Knaus Yaseo 340 PX Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5490 (3480)*/2200/2600 mm Leergewicht/Zuladung 905/195 kg (zGm 1,8 t opt.) Ausstattung Schlafplätze 2 Herd/Heizung zwei Induktions-Kochplatten/kombiniertes Klima-Heizgerät Dometic Freshwell 3000;

elektrische Truma-Therme für Küche/Nasszelle Gas - Frisch-/Abwasser 45/k.A. l Preis Grundpreis 22.719 € Alle Daten Werksangaben; *Länge Aufbau