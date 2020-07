VW 39 (Ur-Käfer): Classic Cars

Im Hamburger Prototyp-Museum steht der erste und einzige VW 39 (Ur-Käfer) mit der Fahrgestellnummer 1-0003, der Opfer eines Brands und dann wieder aufgebaut worden war. Das ist die Geschichte des Classic Cars!

Der erste Ur-Käfer VW 39 mit der Fahrgestellnummer 1-0003 gehört seit Mitte Februar 2018 der Ausstellung des Hamburger Prototyp-Museums an. Dabei handelt es sich um das einzig erhaltene Exemplar einer 14 Stück zählenden Kleinserie, die 1939 das Porsche-Werk in Stuttgart-Zuffenhausen verließ. Entsprechend weist das Typenschild den 39 auch als Porsche aus. "Dass wir diesen einzigartigen VW 39 rechtzeitig zu unserem 10-jährigen Jubiläum komplett restauriert unseren Besuchern präsentieren können, ist einfach ein Glücksfall!", erklären die beiden Museumsgründer Thomas König und Oliver Schmidt. Die neue Fahrgestellnummer, die mit einer "1" beginnt und von einem Bindestrich und einer laufenden, fünfstelligen Nummerierung gefolgt wird, suggerierte seinerzeit eine Serienproduktion. Im Gegensatz zum vorher in Handarbeit gefertigten VW 38 hatte man beim Ur-Käfer VW 39 tatsächlich erstmals gepresste Karosserieteile verwendet, was einige Änderungen erforderte. Merkmale sind unter anderem die konkav geformten Stoßstangenhörner, die am oberen Ende bogenförmige vordere Haube oder die vertikal nach unten laufende Falz der Motorklappe. Außerdem kam eine verbesserte Heizung im Innenraum zum Einsatz, bei der erstmals Warmluftkanäle in der Karosserie einen Teil der vom Motor erwärmten Luft an die Windschutzscheibe leiteten. Mehr zum Thema: Vier sportliche Wolfsburger im Vergleich

Ur-Käfer VW 39 im Prototyp-Museum: Classic Cars