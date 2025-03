So viel Bewegungsfreiheit ist selten in Kastenwagen-Bädern, WC (siehe Bild links) und Dusche (siehe Bild rechts) lassen sich verbinden.

Neuer Forster Flip V 599 VB5 (2024): Erste Testfahrt im Aufstelldach-Campervan

Aaah, welche Weite: Wer die engen Dinetten der üblichen Kastenwagen (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) nicht mag, sollte sich mal im neuen Campervan von Forster niederlassen. Der hat keine gewöhnliche Sitzgruppe, sondern ein Speisezimmer mit riesigem Tisch und seitlicher Zusatzbank. Das reicht für fünf, mit etwas gutem Willen sogar für sechs und hebt den neuen Forster Flip V 599 VB5 (2024) alleine schon aus der Masse seiner Wettbewerber hervor, noch bevor unsere erste Testfahrt überhaupt richtig losging.

Doch da ist auch noch das Bad des Kastenwagens, und auch das fällt großzügig aus. Wie in einem luxuriösen Vollintegrierten stehen sich Toilette (hier unsere Tipps und Empfehlungen zu Campingtoiletten) und Duschkabine gegenüber. Die Nasszelle lässt sich mit einer Lamellentür abtrennen, das WC mit einer Holztür, die sich so trickreich falten lässt, dass beide Kammern zum großen Raumbad werden. Das ist ziemlich genial, denn der Forster Flip ist kein langer Fiat Ducato, sondern ein Kompakter von 5,99 m Länge. Und trotzdem hat er Gurt- und Schlafplätze für fünf Reisende dabei, was es in dieser dicht besiedelten Klasse nur sehr vereinzelt gibt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Fünf Schlafplätze sind serienmäßig dabei

Möglich macht dies natürlich das serienmäßige Aufstelldach. Bei den meisten anderen Campervans ist es als Domizil für die kleinen Gäste gedacht, doch beim neuen Forster Flip V 599 VB5 (2024) bietet es sich mit seinen zwei Metern Länge vor allem als Schlafbereich für die Eltern an. Die hinteren Betten fallen mit einer Länge von 1,83 und 1,85 m recht kurz aus, vor allem sind sie übereinander platziert, anders lässt sich das bei sechs Metern Länge nicht machen. Dazu kommt eine fünfte Liegefläche, die mit dem Umbau der Sitzgruppe und dem Absenken des Esstischs entsteht.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Für wintercampende Familien ist das sicher keine ideale Lösung, weil es im Dachgeschoss nachts zu kühl wird, doch von Ostern bis Oktober wird es gut funktionieren. Die Leiter (die Carbest Escali-Telekopleiter im Test), die in den ersten Stock führt, nimmt im Innenraum allerdings viel Platz weg, wie uns auf der ersten Testfahrt auffällt. Sie könnte beim Ein- und Ausklappen auch etwas handlicher sein, am besten steigt man dazu aus. Und auch beim Stauraum müssen sich die Bewohner:innen des Forster-Campervans etwas beschränken.

Foto: Wim Woeber

Stauraum gibt es an Bord nur beschränkt

Das meiste Gepäck lässt sich unter dem hinteren Bett transportieren, die Fläche ist 1,80 m breit und 50 cm tief. Wie bei fast allen Campervans kann die Liegefläche auch im neuen Forster Flip V 599 VB5 (2024) hochgeklappt werden, womit sich ein Stauraum von stattlichen 1,20 m Höhe ergibt. Das geht allerdings nur, wenn man die Matratze herausnimmt und aufs obere Bett legt. Auf eine Gepäckgalerie in der Kabine verzichten die Inneneinrichtungs-Profis bei Forster leider, auch in den beiden Dachstauschränken ist nicht viel Platz. Doch ein Kleiderschrank mit Stange ist erstaunlicherweise da, und er fällt sogar recht geräumig aus.

Auch die Küche ist groß genug für das Geschirr und die Vorräte einer fünfköpfigen Reisegruppe. Das nur 40 cm tiefe Küchenblöckchen wirkt war zierlich, enthält aber ein großes Spülbecken, einen zweiflammigen Herd (die besten Campingkocher im Test) und ein stabiles Klappbrett zum Gemüse-Schnibbeln. Die Gasflasche ist ein Stockwerk tiefer untergebracht, sie lässt sich leicht und ganz ohne Verrenkungen von außen tauschen. Allzu oft wird das nicht nötig sein, denn die Heizung des Forster (Heizleistung 4 kW) bedient sich aus dem Dieseltank (so eine Standheizung nachrüsten).

Foto: Wim Woeber

Der Ducato ist nach wie vor nicht leise, aber günstig

Zu den wenigen Kompromissen, die der Familiencamper fordert, gehört der nicht allzu bequeme fünfte Gurtplatz, der sich entgegen der Fahrtrichtung aus dem kleinen Längssofa der Sitzgruppe falten lässt. Ansonsten fällt uns auf der Testfahrt die Gewöhnung an den kleinen Einzelgänger aus dem Trigano-Konzern leicht, das gilt fürs luftige Raumgefühl wie auch fürs zupackende Wesen des Fiat Ducato, auf dem der neue Forster Flip V 599 VB5 (2024) basiert. Der ist auch mit der jüngsten Modellpflege kein leiser oder samtig abrollender Reisebegleiter geworden, fühlt sich mit seinen druckvollen Motoren und der feinfühligen Lenkung aber noch immer nicht an wie ein Transporter von gestern.

Vor allem macht er attraktive Grundpreise möglich: Der Forster Flip für fünf kostet 57.990 Euro (Stand: März 2025), und da ist das Aufstelldach ebenso enthalten wie die manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus. Die Markise (so nachrüsten) kostet natürlich extra (1670 Euro), auch ohne das Travelline-Paket (2490 Euro) mit Fliegengitter, Fahrerhaus-Verdunkelung und elektrischer Einstiegsstufe wird es im wirklichen Leben nicht gehen. Und wie immer beim Fiat Ducato raten wir mindestens zum mittleren der drei Turbodiesel (hier die Geschichte des Dieselmotors), dem Motor mit 140 PS (103 kW) für 1020 Euro extra. Kleiner Trost für alle, die mitaddiert haben: Ein größeres Speisezimmer gibt es anderswo auch für 70.000 Euro nicht.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 06/2025 Forster Flip V 599 VB5 Technische Daten Motor 4-Zyl., Turbodiesel, 2184 cm³ Antrieb Sechsgang-Schaltgetriebe; Vorderradantrieb Leistung 88 kW/120 PS Max. Drehmoment 320 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5990/2050/2800 mm Leergewicht/Zuladung 2909/591 kg Ausstattung Sitz-/Schlafplätze 5/5 Herd/Heizung Zweiflammen-Gaskocher/Diesel Gas 1 x 11 kg Frisch-/Abwasser 85/90 l Preis Grundpreis 57.990 Euro Alle Daten Werksangaben