Comeback mit neuem V12 und 835 PS

Auffällig am Heck ist das individualisierbare "Shield", das an klassische Aston Martin-Modelle erinnern soll.

835 PS, 1000 Nm Drehmoment und zwölf Zylinder – die reinen Zahlen lassen keine Zweifel offen. Aber kann der neue Aston Martin Vanquish diese beeindruckenden Werte auch auf die Straße bringen? Die Antwort liefert die erste Testfahrt mit dem neuen Aston Martin Vanquish (2024)!

Besser kann eine Modellbezeichnung nicht zum Fahrzeug passen: Mit dem Vanquish will Aston Martin seinen Platz an der Spitze der luxuriösen Hochleistungssportler behaupten. Nach einer sechsjährigen Pause feiert der Vanquish nun seine Rückkehr, erfreulicherweise erneut mit einem potenten V12 unter dem edlen Blechkleid. Sein Name, der übersetzt "besiegen" oder "überwinden" bedeutet, spiegelt alles wider, wofür das wiederbelebte Sportcoupé stehen soll: technische Überlegenheit, zeitloses Design und das Streben nach Perfektion.

Konkurrenten der Supersportwagenklasse will die dritte Generation des Vanquish dominieren. Ein bisschen mehr Power als der Ferrari 12Cilindri (zwar nur fünf PS, dafür aber viel mehr Drehmoment), noch etwas mehr als der Lamborghini Revuelto und viel mehr als der McLaren 750S. Und auch die Leistung der Ultimate-Modelle des DBS steckt der neueste Zuwachs der britischen Automarke in die Tasche. Neben der Leistung spielt auch das Design eine wichtige Rolle. Seit 2001 produziert, soll die nun dritte Generation eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Modellreihe sein. Er ist sofort als Familienmitglied von Aston Martin erkennbar, aber mit seiner fließenderen Linienführung, dem größeren und tiefer positionierten Kühlergrill, der breiten Karosserie und dem ebenfalls modernisierten Heck wirkt er nun zeitgemäßer. Doch mehr als bei anderen Fahrzeugen zählt bei solchen Supersportlern natürlich auch das Fahrgefühl. Also ab von der Theorie in die Praxis: Es wird Zeit für eine Testfahrt mit dem neuen Aston Martin Vanquish (2024)!

Erste Testfahrt mit dem neuen Aston Martin Vanquish (2024)

Er ist ein richtiger Gentleman. Aerodynamisch bündig in der Karosserie versenkt, recken sich die Türgriffe des neuen Aston Martin Vanquish (2024) der neugierigen Hand erst entgegen, wenn man sich mit dem Schlüssel dem Sportwagen nähert und die Vorderseite des Griffs drückt. Neu ist das bei Aston nicht, ebenso wie der edle Innenraum, den man bereits aus anderen Modellen des Herstellers kennt. Dennoch bemerkt man nicht nur im Vergleich mit dem bis 2018 gebauten Vorgänger einen Unterschied: Durch das große Panoramadach fühlt man sich direkt wohl und nicht beengt, die festen Sitze (für die Perforierungs- und Stepptechnik erhielt Aston Martin im Mai 2024 den vom britischen König verliehenen King's Award for Enterprise) laden auch zu Langstrecken ein, mit der intuitive bedienbaren Mittelkonsole, die eine gute Mischung aus analogen Drehknöpfen und Schaltern besitzt sowie dem angepassten Infotainmentsystem kommt man sofort zurecht.

Doch all das rückt in den Hintergrund, wenn man auf den Startknopf drückt. Dieser weckt das 835 PS (614 kW) starke V12-Triebwerk und macht die Person am Steuer zum Bändiger von 1000 Nm Drehmoment. Aufgrund der unterschiedlichen Fahrmodi, an denen der Hersteller ebenfalls gefeilt hat, kann der Vanquish sich ganz Gentleman-like benehmen oder fauchend und kompromisslos über den Asphalt peitschen. Dafür aktivieren wir den Sport-Plus-Modus und schon schießt die Kraft des 5,2 l großen V12 im neuen Aston Martin Vanquish (2024) über das Achtgang-Automatikgetriebe an die Hinterräder. So rennt er in nur 3,3 s auf Tempo 100. Neu ist bei der V12-Plattform das elektronische Hinterachsdifferential, das besonders in Kurven volle Kontrolle beim Übersteuern sowie bei schnellen Spurwechseln unter allen Bedingungen ermöglichen soll. Auch die Gasannahme Aston Martin spürbar verbessert.

Kraftvoll, gut handelbar und übersichtlich

Bei der Testfahrt an der Costa Smeralda haben wir zwar schweren Herzens die Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten. Doch das mechanische Wunderwerk, dessen Überarbeitung vier Jahre gedauert hat, verleitet dazu, an die Grenzen der Technik gehen zu wollen. Doch auch mit beherrschtem Gasfuß bleibt der 1910 kg schweren Zweisitzer durstig, was der durchschnittliche Verbrauch von 14 l verdeutlicht. Dass diese Zahl exponentiell ansteigen würde, kämen wir in die Nähe der schwindelerregenden Höchstgeschwindigkeit von 345 km/h, versteht sich von selbst.

Die durchaus opulenten Abmessungen der dritten Generation fallen in den engen italienischen Straßen zwar auf, werden aber nicht zum Problem. Jede Kurve des 4850 mm langen sowie 2120 mm breiten (mit Spiegeln) Blechkleides des Vanquish ist sicht- und einschätzbar, was zu einem insgesamt sicheren Fahrgefühl sowie kratzerfreiem Einparken beiträgt. Und was sich hier nach einer Selbstverständlichkeit anhört, ist bei einigen Supersportlern gewiss keine Grundvoraussetzung. Wer sein Fahrzeug nicht einschätzen kann, fühlt sich in einigen Situationen wie in einem schönen Fabergé-Ei. Und das sieht toll aus, macht aber wirklich keinen Spaß.

Intuitiv in allen Bereichen

Neben der Optik, der Aerodynamik sowie dem starken Herzen des Vanquish wurde auch der Innenraum optimiert. Besonders erfreulich ist die nun kabellose Integration von Apple CarPlay, denn das schien auch bei noch recht jungen Fahrzeugen der Marke ein wunder Punkt gewesen zu sein. Also auch ein Schritt weiter in Richtung Praktikabilität, die auch einem Supersportler gut zu Gesicht steht. Aston Martin-Boss Lawrence Stroll spricht vom Vanquish sogar als "wahrhaftigsten aller Aston Martin". Dem können wir nichts entgegensetzen. Zu erwarten ist der neue Vanquish im vierten Quartal 2024. Preislich ist mit mindestens 350.000 Euro zu rechnen.

Technische Daten des neuen Aston Martin Vanquish (2024)

AUTO ZEITUNG 24/2024 Aston Martin Vanquish (2024) Technische Daten Motor 5,2-l-V12-Motor Antrieb 8-Stufen-Automatik; Hinterradantrieb Leistung 614 kW/835 PS Max. Drehmoment 1000 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4850/2044 (2120)*/1290 mm Leergewicht/Zuladung 1910/k.A. kg Kofferraumvolumen 248 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 3,3 s Höchstgeschwindigkeit 345 km/h Verbrauch auf 100 km 13,7 l S Kaufinformationen Grundpreis k.A. Marktstart 4. Quartal 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel