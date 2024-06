Belforts Countach zum Nachbauen

Wer hat nicht schon einmal vom legendären Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole geträumt? Mit dem Lego Icons Bauset lässt sich dieses Traumauto nun originalgetreu nachbauen. Wann ist das Set erhältlich und was soll es kosten?

Lego Icons Lamborghini Countach: Preis & ab wann verfügbar

Mit dem Lego Icons Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole (Teilenummer: 10337) kommt ein neues Set, das sich speziell an Erwachsene richtet. Ab dem 4. Juli 2024 soll der Bausatz erhältlich sein. Das Modell ist Teil der Lego Icons Serie, die auch Fahrzeuge wie den Land Rover Defender 90, die Chevrolet Corvette oder auch den Chevrolet Camaro Z28 umfasst. Das Set kostet 179,99 Euro (Stand: Juni 2024) und enthält 1506 Teile. Dies entspricht einem relativ hohen Teilepreis von knapp zwölf Cent pro Teil. Außerdem wird das Set zunächst nur bei Lego erhältlich sein.

Leslie & Cars fährt den Lamorghini Revuelto (2024) im Video:

Technische Details des Lego Icons Lamborghini Countach

Das Set enthält alle Bauteile, die für eine Nachbildung des Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole, ein ähnliches Modell fuhr der Charakter Jordan Belfort in "The Wolf of Wallstreet" (Leonardo DiCaprio), notwendig sind. Dabei hat der Klemmbaustein-Hersteller versucht, auf die Besonderheiten des Originalmodells einzugehen. In der Lego Builder App steht zudem eine digitale Bauanleitung zur Verfügung, mit der der Aufbau einfach gelingen soll.

Der Lego Icons Lamborghini Countach misst maßstabsgetreu neun Zentimeter in der Höhe, 34 cm in der Länge und 16 cm in der Breite. Daneben will sich das Modell vor allem durch seine kleinen detailgetreuen Funktionen auszeichnen. Es verfügt über ein recht authentisch wirkendes Cockpit, eine funktionierende Lenkung sowie bewegliche Elemente wie die charakteristischen Scherentüren, den Kofferraumdeckel und die Motorhaube. Hinzu kommen Details wie der V12-Mittelmotor, die Deep-Dish-Felgen und der Heckspoiler. Ein weiterer Pluspunkt: Sichtbare Logos und Schriftzüge auf dem Modell sollen nicht als Sticker, sondern als Prints ausgeführt sein.

Lambo-Alternativen von Lego

Wer nicht bis Juli 2024 warten oder allzu viel Geld für ein Modell des Lamborghini Countach ausgeben möchte, könnte den Lego Speed Champions Lamborghini Countach interessant finden. Das Set ist mit 262 Teilen zwar deutlich kleiner, aber mit einem Preis von 18 Euro auch günstiger. Für Fortgeschrittene ist dagegen der Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37 empfehlenswert. Dieser kostet allerdings mehr als 300 Euro (Stand: Juni 2024) und verfügt über 3696 Teile.