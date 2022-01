Bester Entfetter für Motorräder

Motorrad Entfetter im Vergleich

Egal, wie penibel Sie Ihr Fahrrad sauber halten, irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem Sie etwas reinigen müssen, das besonders schmutzig ist oder an dem sich altes Öl oder Fett angesammelt hat. Wenn es soweit ist, reicht eine Fahrradwaschanlage nicht aus, und denken Sie nicht einmal daran, einen Lappen in den Benzintank zu tauchen - wir schreiben nicht das Jahr 1975...

Was Sie brauchen, ist ein anständiges Entfettungsmittel, und wenn es in einer Sprühdose ist, dann umso besser - Sie können sich vom Schmutz fernhalten, während Sie das Produkt auftragen, und dann, falls nötig, mit einer Bürste zu Werke gehen, bevor Sie das Spray verwenden, um die restlichen Spuren zu entfernen.

Die besten Produkte