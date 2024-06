Diese Wippen verhindern das Umkippen

Mehr Stabilität im Stand: Das versprechen Motorradwippen. Welche Modelle besonders empfehlenswert sind, verrät die AUTO ZEITUNG im Ratgeber.

Irgendwie steht das Motorrad immer zur falschen Seite schräg. Gibt ausschließlich ein Seitenständer halt, stützt er das Motorrad nur zu einer Seite ab. Mit einem Haupt- oder Doppelständer könnte das Motorrad gerade stehen, doch nicht alle Motorräder besitzen einen Hauptständer. Damit jedes Zweirad im Stand gerade steht, hilft eine Motorradwippe. Sie werden einfach auf den Boden gelegt und halten Vorder- oder Hinterrad fest, so dass das Motorrad nicht umkippt. Diese speziellen stabilen Motorradständer sind für Garagen ebenso geeignet wie für Showräume oder sogar den Transport des Bikes.

Was ist eine Motorradwippe?

Als Motorradwippe bezeichnet man einen Motorradständer, bei der ein Rad – meist das Vorderrad – über eine Wippe einen geführt und festgehalten wird. Dadurch bekommt das Zweirad einen festen Stand und kann nicht umkippen. Während einfache Wippen lediglich auf den Boden gestellt werden, können manche Modelle mit dem Boden verankern oder fest auf einem Anhänger montieren werden.

Die besten Motorradwippen im Vergleich

Das Angebot an Motorradwippen im Zubehörhandel oder Onlineshops ist überschaubar. Je nach Marke und Modell gibt es verschiedene Ausführungen für schmale Reifen von Rollern, aber auch sehr breite Reifen von Choppern oder Supersportlern. Unsere Favoriten:

Acebikes Steadystand Motorradständer Modell 250

Der Motorradständer Acebikes Steadystand hält Vorderradreifen mit einer Größe zwischen 15 und 19 Zoll fest in seiner Wippe. Der Motorradständer ist ideal für Reifenbreiten von 90 bis 130 mm und ist verstellbar von 15 bis 19 cm. Breite Standfüße mit Gummischutz in Rot sollen für einen sicheren Stand in der Radwippe sorgen.



Datona Motorradwippe

Datona verkauft eine Motorradwippe für Reifengrößen von 16 bis 19 Zoll und einer Reifenbreite von 100 bis 140 mm. Der Kipp-Klemm-Mechanismus hält den Vorderreifen sicher im Stand fest.



MSW-MWC-01 Motorradwippe

Besonders belastbar soll die MSW-MWC-01 Motorradwippe sein. Sie passt für Vorderreifen mit einer Breite von 8 bis 16 cm und ist belastbar bis zu 200 kg. Dabei soll der Klappmechanismus für einen festen Halt des Vorderrads sorgen. Praktisch: Die Wippe kann fest montiert oder auch freistehend sicher verwendet werden.



Edelhaus Motorradwippe

Die komplett in Rot lackierte Motorradwippe von Edelhaus ist für Radgrößen zwischen 17 und 21 Zoll geeignet. Die Breite sollte laut Hersteller bei 90 bis 130 mm liegen. Neben vier Löchern zum Befestigen der Wippe auf einem Anhänger sind auch zwei Ösen zur Befestigung von Spanngurten vorhanden.



SD-Tec Linea Rossa Motorradwippe

Für Bikes mit einer Radgröße von 17 bis 21 Zoll eignet sich die Motorradwippe Linea Rossa von SD-Tec. Die Radbreite sollte dabei zwischen 90 und 130 mm liegen. Über vier Ankerpunkte lässt sich die Motorradwippe auch sicher verschrauben, etwa auf einem Anhänger, um so Motorräder sicher zu transportieren.



ConStands Easy-Plus

Hersteller Constands bietet mit der Constands Easy-Plus eine kompakte Wippe für Motorräder an, bei der das Vorderrad einfach auf die Wippe fährt, die das Rad dann sicher hält – ganz ohne mühsames Aufbocken des Motorrads. Die Motorradwippe Constands Easy-Plus ist einstellbar und für Radgrößen von 15 bis 21 Zoll und 90 bis 180 mm Breite geeignet. Damit passt die Motorradklemme für alle gängigen Vorderräder und viele Hinterräder. Vier gummierte Füße sorgen für den sicheren Stand des Motorrads. Die Wippe kann sich über Befestigungslöcher auch auf Anhänger montieren lassen und bietet damit einen zusätzlichen Halt für die Maschine.

Worauf ist beim Motorradwippen-Kauf zu achten?

Vor dem Kauf sollten Motorradfahrer:innen bei einem Vergleich der verschiedenen Kategorien darauf achten, ob die Wippe für die jeweilige Reifenbreite passt. Besonders Breit- oder Schmalbereifungen am Motorrad passen nicht in jede Wippe. Wichtig ist auch ein möglichst breiter Standfuß, damit die ganze Maschine sicher und fest steht. Wer eine Wippe für den Motorradtransport sucht, sollte darauf achten, dass die Bohrungen im Wippenfuß und auf der Ladefläche übereinstimmen, damit der Ständer fest mit dem Boden verankert werden kann.

Kann man alle Motorradwippen auch für den Transport benutzen?

Je nach Marke und Modell können Motorradwippen auch als Transporthilfe eingesetzt werden. Dabei werden die Motorradständer durch vorgefräste Bohrlöcher und Schrauben fest mit dem Boden des Transporters oder Anhängers verankert. Das allein genügt jedoch nicht zur ordnungsgemäßen Ladungssicherung des Zweirads. Zusätzlich muss die Maschine mit Spanngurten gesichert werden. Auch eine Radklemme gibt der Maschine zusätzlichen Halt. Damit auch das Be- und Entladen keine Herausforderung wird, ist je nach Höhe des Transporters oder Anhänger eine Verladehilfe nötig.

Was ist der Unterschied zu einem Montageständer?

Bei Motorradwippen wird das Vorderrad einfach auf den Kipp-Klemm-Mechanismus geschoben und durch die Wippe arretiert. Der nötige Kraftaufwand ist bei diesem Mechanismus sehr gering. Bei einem Montageständer wird hingegen das Motorrad angehoben, was etwas mehr Kraftaufwand erfordert. Das geht sowohl an Hinter- als auch Vorderrad, mit zwei Ständern auch das gesamte Motorrad. Ein Motorradständer eignet sich daher besonders für Wartungsarbeiten, bei denen das Zweirad in der Luft sein soll, etwa für einen Radwechsel oder um die Kette nachzufetten.