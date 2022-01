Die besten Drehmomentschlüssel fürs Motorrad

Drehmomentschlüssel fürs Motorrad

Für so gut wie jede Mutter und Schraube an Ihrem Motorrad gibt es eine festgelegte Zahl für das Drehmoment, mit dem sie angezogen werden sollte. Das Drehmoment ist eine Kraft, die in einem radialen Abstand aufgebracht wird, und misst, wie fest Sie eine Schraube oder eine Befestigung anziehen, und während Schrauben vielleicht kein genaues Maß für die Anwendung des Drehmoments benötigen, ist dies bei den meisten Muttern und Schrauben der Fall. Der einzige Weg, um sicher zu gehen, dass Sie es richtig machen, ist die Verwendung eines Drehmomentschlüssels.

Hier finden Sie eine Auswahl an Drehmomentschlüsseln, die Ihnen helfen können, jede Arbeit richtig zu machen.

Die besten Modelle

Unsere Überlegungen: Er wird in einem Kunststoffkoffer geliefert und ist in verschiedenen Größen erhältlich, darunter auch in dieser, mit Einstellungen von 27,1 bis 203,5 Nm. Der gerändelte Griff wird zum Einstellen des Drehmoments verwendet, und der 480 mm lange Griff macht die Anwendung des erforderlichen Drehmoments leicht, mit einer Kupplung, die am Limit "knackt". Außerdem verfügt er über einen umschaltbaren Ratschenkopf.

Unsere Überlegungen: Richtig altmodisch ist ein 1/2-Zoll-Antriebsgriff mit einem separaten Balken, der das tatsächlich aufgebrachte Drehmoment auf der eingebauten Skala anzeigt. Es gibt keine Begrenzung oder Warnung - man muss nur die Nadel im Auge behalten, um zu sehen, wie hoch das Drehmoment ist.

Unsere Überlegungen: Viele Leute schätzen den Winkel nach Augenmaß ein, und wenn es etwas Einfaches wie 90 Grad ist, dann ist das in Ordnung. Wenn es sich jedoch um einen Winkel handelt, der nicht so einfach zu beurteilen ist, kann diese Winkellehre die Aufgabe übernehmen. Oben befindet sich ein Ratschengriff, unten die Stecknuss, und Sie üben ein Drehmoment aus, bis der erforderliche Winkel erreicht ist.

Unsere Überlegungen: Er ist fast 600 mm lang, was bedeutet, dass er leicht viel Drehmoment aufbringen kann, und er ist für 135 Nm mit 1/2-Zoll-Antriebsnüssen ausgelegt. Die Zahl wird durch Drehen des Griffs eingestellt, und es "knackt", wenn die Grenze erreicht ist. Es gibt keinen umschaltbaren Richtungskopf - um die Richtung zu ändern, schiebt man den Antrieb gerade durch den Kopf, montiert den Steckschlüssel auf der anderen Seite und kehrt die Arbeitsrichtung um.

Was ist ein Drehmomentschlüssel und was kann er?

Ein Drehmomentschlüssel misst das angewendete Drehmoment, und die meisten "knacken", wenn sie das vorgegebene Niveau erreichen. Sie finden zum Beispiel die richtige Einstellung für eine bestimmte Befestigung heraus, stellen Ihren Drehmomentschlüssel auf diesen Wert ein und ziehen die Befestigung an, bis der Schlüssel "knackt" - eine Kupplung löst sich, wenn Sie das erforderliche Drehmoment erreichen.

Es gibt jedoch auch technisch anspruchsvollere Geräte, die eine digitale Anzeige des angewandten Drehmoments bieten, um eine noch größere Genauigkeit zu erreichen.

Das richtige Drehmoment ist aus mehreren Gründen wichtig: Es sorgt für die richtige Klemmkraft für das Bauteil, das mit der Mutter oder Schraube befestigt wird, wie z. B. ein Motorgehäuse.

Ist die Schraube zu fest angezogen, kann das Gehäuse beschädigt werden, ist sie zu locker, dichtet sie möglicherweise nicht richtig ab. Andere Befestigungen verhindern Bewegungen, wie z. B. das Festziehen von Hinterradspindeln. Wenn sie zu locker sind, kann es zu gefährlichen Bewegungen kommen, und es ist wichtig, dass sie richtig angezogen werden, damit dies verhindert wird und künftige Arbeiten leicht durchgeführt werden können und Schäden vermieden werden.

Wenn Sie die meisten Arbeiten an Motorrädern selbst durchführen, benötigen Sie mit ziemlicher Sicherheit einen Drehmomentschlüssel mit 1/2-Zoll-Antrieb, insbesondere wenn Sie die Räder abnehmen oder die Kette einstellen wollen.

Motorrad-Hinterradspindeln können mit einem Drehmoment von bis zu 150 Nm (110 lb-ft) angezogen werden, was einer Kraft von 50 kg oder 110 lbs entspricht, die von einem 300 mm langen Hebel ausgeübt wird. Zum Vergleich: Das ist wirklich fest - die Radmutter eines Volvo XC90 beispielsweise hat einen Anzugsmoment von 105 lb-ft.