Traditionell offen im TF 135

Eng, laut und hart: So lässt sich kurz das Gesamtpaket beschreiben, das MG für den TF geschnürt hat.

Beim Test im Rückspiegel widmen wir uns vergangenen Exoten und Ikonen, welche die AUTO ZEITUNG durch die knallharte Testmangel genommen hat. Dieses Mal: der MG TF 135 von 2004.

Die Ursprünglichkeit der offenen Ausfahrt genießen, das muss seinerzeit in Morris Garage (MG) bei der Konzeption puristischer Roadster wie den legendären MG A und MG B im Vordergrund gestanden haben. Ihr Nachfahre namens MG TF 135 scheint nach demselben Prinzip konstruiert zu sein. Auch er bietet die klassisch britischen Cabrio-Tugenden: eng, laut und hart. So lässt sich kurz das Gesamtpaket beschreiben, das MG für den TF geschnürt hat.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den MG3 (2024) im Video:

Test im Rückspiegel: MG TF 135 mit willigem Mittelmotor

Im knapp geschnittenen Innenraum des Zweisitzers sitzt man beengt, aber sicher beisammen: Vier von fünf möglichen Sternen erreichte der MG TF im renommierten Euro NCAP-Crashtest. Hinter dem nur in der Höhe einstellbaren Lenkrad nimmt die Person am Steuer auf einem weichen und nur wenig Seitenhalt bietenden Gestühl Platz. Erfreulich: Der adrett geformte Brite überzeugt im Test mit einem 210 l fassenden Gepäckabteil und erlaubt so auch ausgedehntere Landpartien. Schade nur, dass ungenau verbaute Materialien und baumelnde Kabel den Qualitätseindruck trüben.

Auch interessant:

On Tour stellt sich schnell Fahrspaß ein: Das Stoffverdeck mit Kunststoffscheibe lässt sich mit wenigen Handgriffen hinter den Sitzen versenken. Der kernig tönende Mittelmotor treibt mittels manuellem Fünfgang-Getriebe die Hinterräder an und verhilft dem MG TF zu respektablen Test- und Messwerten. Abgesehen von einer leichten Anfahrschwäche dreht der Vierventiler willig bis in den Begrenzer. Dabei gibt er sich mit 8,8 l auf 100 km recht genügsam. Trotz einer um die Mittellage etwas unpräzisen Lenkung vermittelt der MG mit seinem sportlich straff abgestimmten Fahrwerk regelrechtes Gokart-Feeling. Ein ESP ist allerdings nicht lieferbar.

Von Christian Thanascas

Technische Daten