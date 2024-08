Dieser Benz dieselt sich zum Kilometerkönig

Während viele Autos bereits nach 100.000 km das Zeitliche segnen, ist dieser Mercedes 240D lang (W123) nicht aufzuhalten: Als Taxi auf Gran Canaria spulte er bereits mehr als sieben Millionen Kilometer ab und ist noch immer voll im Einsatz!

Es ist eine Frage, die sich Autofahrende aus wirtschaftlicher Sicht irgendwann einmal stellen und in der Regel auch bejahen müssen: Soll ich das alte Auto abgeben, obwohl es noch läuft? Der Grund: Mit der Zeit fällt der Wert des fahrenden Untersatzes, während die Reparaturkosten eher steigen und je nach Nutzung dann einfach nicht mehr in Relation stehen. Doch es gibt Ausnahmen. Emotionen und Erlebnisse, die man damit verbindet. Herzblut, das man hineingesteckt hat. Vielleicht bietet der aktuelle Automarkt auch einfach keinen gleichwertigen oder gar besseren Ersatz. Im Falle eines Mercedes 240D lang (W123) aus Gran Canaria (Spanien) dürfte es eine Mischung aus alldem sein. Wie sonst könnte man erklären, dass der altehrwürdige Benz bereits mehr als sieben Millionen Kilometer auf der Uhr hat?

Jawohl, dieser 1985er Mercedes hat die Welt bisher etwa 180 Mal umrundet und dabei nicht einmal die Fernweh-Insel verlassen. Weder das müde glänzende Chrom noch die klassische Taxifarbe Gran Canarias verraten auf den ersten Blick, was für eine unfassbare Reise sie bisher zurückgelegt haben. Angefangen hat alles, als ein Mann namens Domingo 1985 einen der letzten langen W123, die Mercedes offiziell als V123 führt, kauft und ab 1988 im neu gegründeten Taxibetrieb in Maspalomas einsetzt. Einziges Extra damals: die Fünfgang-Schaltung, die spritsparender arbeitet. Der 240D mit 72 Diesel-PS (53 kW) steht als schwächste V123-Motorisierung im Katalog. Mercedes hat den E-Klasse-Vorreiter mit langem Radstand eigens für Taxifirmen und ähnliche Transportaufgaben aufgelegt. Der 630 mm längere Radstand erlaubt eine äußerst praktische, dritte Sitzreihe.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Mercedes-AMG E 53 Hybrid:

Kilometerfresser mit sieben Millionen Kilometern: Mercedes 240D lang (W123)

Bis zum Tod von Domingo im Jahr 2006 hat der Mercedes 240D lang (W123) bereits 3,7 Mio. km abgespult und ist längst eine feste Größe auf der Insel. Als sein Sohn Francisco den Betrieb samt Benz übernimmt, bietet ein Mitarbeiter an, das in die Jahre gekommene Auto zu restaurieren. Innerhalb eines Monats schraubt er das Taxi auseinander, entfernt den Rost und bringt den Antrieb auf Vordermann. Zu den Upgrades gehören innenbelüftete Scheibenbremsen aus der Mercedes S-Klasse W126, ein kleineres Lenkrad aus dem W123-Nachfolger W124 für einen einfacheren Fahrerwechsel und ein Gesäß-schonenderer Recaro-Sitz. Außerdem wurde das Dach verstärkt, um einen Dachgepäckträger montieren zu können. Es sollte bis heute die einzige Pause für den Dauerläufer bleiben.

Auch interessant:

Seitdem ist der Mercedes 240D lang (W123) 24 h am Tag im Dienst, alle acht Stunden erfolgt ein Fahrerwechsel. So kommen jeden Tag etwa 700 km hinzu, in der Woche also 5000 km. Deshalb gehört jede Woche auch ein Ölwechsel zur Wartungsroutine. Jedes Mal, wenn der Benz eine weitere Million knackt, wird er erneut auseinandergebaut, geprüft und wieder zusammengesetzt. Nur einmal musste bislang der Motor getauscht werden. Sein letzter großer Unfall im Jahr 2022 konnte das Taxi nur kurz außer Gefecht setzen. Mittlerweile ist die sieben-Millionen-km-Marke längst geknackt und der 240er auf dem Weg zum nächsten Meilenstein. Die Fahrgäste informiert Taxi-Unternehmer Francisco mit Aufklebern auf dem Armaturenbrett über die bislang erreichten Rekorde.