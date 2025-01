Mercedes E 300 de: Diesel-Hybrid im Test

Im Mercedes E 300 de kombinieren die Stuttgarter den neuen Vierzylinder-Turbodiesel OM654 mit einem Elektromotor. Unser Test zeigt, wie sich der 306 PS starke Diesel-Hybrid im Alltag schlägt!

Positiv Bis zu 51 Kilometer E-Reichweite , geringer Dieselverbrauch im Hybrid-Betrieb Negativ Gewicht , kein Verbrauchsvorteil mit leerem Akku

Der intern OM654 genannte 2,0-Liter-Turbodiesel, der im getesteten Mercedes E 300 de verbaut ist, gilt in puncto Emissionen als Musterschüler. Im Diesel-Hybrid erhält das 194 PS starke Aggregat Unterstützung von einem 122 PS starken E-Motor, so kommt die Oberklasse auf eine stattliche Systemleistung von 306 PS. Die rein elektrische Reichweite betrug bei unseren Testfahrten maximal 51 Kilometer – bei sehr zurückhaltender Fahrweise. Wer engagierter unterwegs ist, schafft immerhin noch rund 30 Kilometer. Dabei passt das lautlose Fahrerlebnis bestens zum Charakter der gut gegen Wind- und Abrollgeräusche gedämmten Stuttgarter Oberklasse-Limousine. Das wird besonders deutlich, wenn sich im Hybrid-Modus bei höherem Leistungseinsatz oder bei leerem Akku der Turbodiesel zuschaltet. Dann herrscht im Diesel-Hybrid Mercedes E 300 de mehr Taxi- als Hightech-Feeling. Mehr zum Thema: Mercedes E-Klasse Facelift erwischt

Neuheiten Mercedes E 300 e/de (2018): Motor Neuer Mercedes E 300 Plug-in-Hybrid

Fakten zur Mercedes E-Klasse im Video:

Diesel-Hybrid Mercedes E 300 de im Test

Wie der Mercedes E 300 de mit der elektrischen Energie haushaltet, kann der Fahrer auf Knopfdruck selbst bestimmen. Neben dem Hybrid- und dem reinen Elektro-Fahrmodus stehen noch zwei weitere Optionen zur Wahl: Im "Charge"-Programm lädt der Benz den Akku per Bremsenergierückgewinnung und mit Unterstützung des Diesels. Steht der E-Antrieb auf "Save", hält der 13,5-kWh-Akku die Energie so lange vor, bis man sie braucht. So kann man etwa Autobahnfahrten im Verbrennerbetrieb absolvieren und an der Stadtgrenze in den E-Modus wechseln. Auch weil die Batterieeinheit das Leergewicht auf stattliche 2,1 Tonnen treibt, fällt der Testverbrauch mit 5,6 Litern nicht ganz so niedrig aus wie erhofft.

Zubehör für Mercedes-Fans:

Allerdings: Wie viel Diesel der Benz verbraucht, hängt stark vom individuellen Fahrprofil ab. Fährt man längere Strecken mit leerem Akku, ergibt sich gegenüber herkömmlichen Diesel-Modellen kein Vorteil. Arbeiten Verbrenner und E-Motor zusammen, können jedoch sehr niedrige Kraftstoffverbräuche realisiert werden. Das hohe Gewicht merkt man dem Mercedes E 300 de im Test auch beim Fahrkomfort an, schließlich federt der Diesel-Hybrid trotz optionaler Luftfederung samt adaptiver Dämpfer weniger harmonisch, als man es von anderen Vertretern der Baureihe gewohnt ist. Trotz der vielen Pfunde sprintet der 306 PS starke Diesel-Hybrid in flinken 5,8 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht maximal 250 km/h. Gut für Geschäftskunden: Statt der üblichen Ein-Prozent-Versteuerung wird für die Hybrid-E-Klasse nur ein Steuersatz von 0,5 Prozent berechnet – ein Vorteil gegenüber dem im Grundpreis ähnlich teuren E 350 d mit Sechszylinder-Diesel mit 286 PS. Mehr zum Thema: Kosmetik für das E-Klasse Coupé

Dauertest Mercedes E 220 d T-Modell: Test über 100.000 km 100.000 Kilometer im E 220 d T-Modell

Messwerte und technische Daten

AUTO ZEITUNG 6/2019 Mercedes E 300 de Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/4; Turbo Hubraum 1950 cm³ Leistung 143 kW/194 PS Max. Gesamtdrehmoment 400 Nm Leistung der E-Maschine 90kW/122 PS Systemleistung 225 kW/306 PS Getriebe/Antrieb 9-Stufen-Automatik/Hinterrad Messwerte Leergewicht/Zuladung 2091/609 kg Beschleunigung (Test) 0 - 100 km/h 5,8 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 250 km/h Bremsweg aus 100 km/h

kalt/warm (Test) 34,6/34,1 m Verbrauch (Test/EU) 5,6/1,5 l D/100 km CO2-Ausstoß (EU) 45 g/km Preise Grundpreis 55.638 Euro