Der Brabus 930 rennt in 3,2 s auf 100

Wenn man glaubt, es geht nicht mehr, kommt Brabus daher: Den Mercedes-AMG S 63 E Performance nimmt sich der Tuner als Basisfahrzeug für sein neuestes Kunstwerk. Und der Brabus 930 kann nicht nur viel, sondern kostet auch extrem viel!

Das Flaggschiff von Mercedes ist die S-Klasse, die für Komfort, Exklusivität und Leistung, aber auch für neueste Standards in der automobilen Welt steht. Die Speerspitze dieser Königsklasse bildet das Topmodell Mercedes-AMG S 63 E Performance. Der lange Name meint die Langversion der S-Klasse, die als sportlicher AMG-Ableger aus dem 4,0-l-V8-Biturbomotor plus einem E-Motor eine Systemleistung von 802 PS (590 kW) und ein maximales Systemdrehmoment von 1430 Nm zaubert. Zu haben ist dieses Kraftpaket für mindestens 208.750,00 Euro (Stand: August 2024).

Und wo die meisten ins Träumen kommen, weil die Leistung beeindruckt und der Preis noch mehr, nimmt sich Tuner Brabus die Topversion der Topversion und setzt dieser noch einen drauf. Lediglich der Name wird kürzer: Brabus 930. Denn die Leistung steigt nochmal deutlich. Und mehr Geld kostet das auch. Viel mehr Geld!

Als Brabus 930 hat der Mercedes-AMG S 63 E Performance exakt 930 PS

Der Name ist Programm, denn der Brabus 930 leistet auch exakt 930 PS (684 kW). Das beeindruckende Drehmoment beträgt nun maximal 1510 Nm. Damit rennt die Hybrid-S-Klasse trotz eines Gewichts von satten 2,6 t in nur 3,2 s auf Tempo 100. Bei 290 km/h wird elektronisch abgeriegelt. Außen bleibt sich Brabus treu und setzt auf auffällige Schmiederäder, viel Schwarz und noch mehr Carbon. So sind die Frontgrilleinsätze, Frontschürzenaufsätze, Heckdiffusor, sowie der Front- und Heckspoiler aus dem teuren Werkstoff. Ähnlich oft findet sich das Material auch im Innenraum, der zudem gestepptes Leder hat, wohin das Auge auch schaut. Das kann auch auffällig bunt und knallig werden, setzt der Bottroper Tuner bekanntermaßen jeden noch so exotischen Kundenwunsch um.

Und das Beste kommt immer zum Schluss: Wer sich richtig austobt und viele Wünsche umsetzen lässt, sollte mindestens eine halbe Million für sein neues Spielzeug ausgeben können. Denn für den extrem deftigen Preis des Brabus 930 von über 480.000 Euro könnte man sich das Basisfahrzeug glatt zweimal kaufen und hätte dann noch 64.000 Euro über.