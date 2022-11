Seit dem 28. Oktober 2022 ist es offiziell: Mit einer Rundenzeit von 6:35,183 Minuten ist der 782 kW (1063 PS) starke Mercedes-AMG One mit V6-Verbrenner und drei Elektromotoren das schnellste Serienauto mit Straßenzulassung – jedenfalls auf der Nürburgring-Nordschleife. Das Video zeigt die Rekordfahrt als Onboard-Mitschnitt über die komplette Strecke. Rennfahrer und AMG-Markenbotschafter Maro Engel saß bei der Rekordfahrt am Steuer. Die Bedingungen waren nicht optimal, da nicht alle Bereiche der Strecke trocken waren. Trotzdem erreichte der AMG One auf der Döttinger Höhe eine Top-Speed von 338 km/h! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Mercedes-AMG One (2022) Schnellster auf der Nordschleife

