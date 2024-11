High-Performance-SUV "born in Affalterbach"

Die BMW M GmbH hat es mit dem XM vorgemacht, nun zieht Mercedes-AMG nach – mit einem exklusiven Power-SUV. Der entscheidende Unterschied: Der Affalterbacher wird rein elektrisch befeuert. Das ist zum neuesten AMG-Familienmitglied schon bekannt!

Preis: Mercedes-AMG High-Performance-SUV ab 200.000 Euro?

Erstmals in seiner 57‑jährigen Geschichte entwickelt Mercedes-AMG von Grund auf ein eigenes SUV. Spekulativ setzt es ab 2027 dem aktuellen AMG-SUV-Portfolio bestehend aus GLA, GLB, GLC, GLE, GLS und EQE SUV die Krone auf. Das neue Topmodell soll auf der High-Performance-Plattform AMG.EA aufbauen, also rein elektrisch fahren. Damit setzt AMG im ewigen Duell mit der M GmbH einen Konterpunkt, fährt dessen exklusiv entwickeltes SUV namens XM doch als Plug-in-Hybrid vor. Trotz verschiedener Antriebsphilosophien dürfte der Münchener hinsichtlich Image und Anspruch einer der Hauptkonkurrenten des neuen AMG-SUV sein, aber natürlich sind da auch Tesla Model X in der Plaid-Variante sowie der Lotus Eletre zu nennen. Preislich dürfte aber deutlich über den 112.990 Euro des Amerikaners und den 150.990 Euro des Briten liegen; vorsichtig geschätzt ab rund 200.000 Euro.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Mercedes-AMG E 53 Hybrid (2024) im Video:

Antrieb: E-Allrad mit bis zu 1000 PS wahrscheinlich

Viel ist zur neuen AMG.EA-Plattform zwar noch nicht bekannt, doch soll diese mit je einem E-Motor an Vorder- und Hinterachse, einen elektrischen Allradantrieb und Leistungen von bis zu 735 kW (1000 PS) und ein maximales Drehmoment von 1600 Nm bereitstellen. Eine Basisvariante des Mercedes-AMG High-Performance-SUV könnte aber auch schon bei rund 294 kW (400 PS) starten. Zumindest in der stärksten Ausführung erwarten wir Sprintwerte von unter drei Sekunden für Tempo 100 und Spitzentempi jenseits der 250 km/h. Apropos Tempo: Sehr wahrscheinlich kommt mit der neuen Plattform auch ein 800-V-Bordnetz zum Einsatz, um hohe Ladegeschwindigkeiten zu ermöglichen. AMG verspricht übrigens nicht nur starke Eigenschaften als E-Auto, sondern klassische AMG-Tugenden wie Emotion und Performance.

Die Konkurrenten:

Ex- & Interieur noch spekulativ, aber Skizze veröffentlicht

Da Mercedes-AMG bislang nur eine Skizze von der Seitenansicht des Mercedes-AMG High-Performance-SUV veröffentlicht hat, lassen sowohl die Gestaltung des Ex- als auch des Interieurs viel Raum für Spekulationen. Zu erkennen ist eine vergleichsweise schnell abfallende Dachlinie im Stile eines Shooting Brakes, die in einem markanten Heckspoiler mündet. Ebenfalls ist eine markante Schulterlinie auszumachen. Das Cockpit dürfte vergleichbar mit der aktuellen Mercedes E-Klasse in höchsten Maße digital ausfallen, sich also ein großer Bildschirmcluster über die gesamte Breite des Armaturenbretts ziehen.