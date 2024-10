Ist das die Zukunft des Mazda MX-5?

Die Schwanenflügeltüren machen ordentlich was her, gehen erfahrungsgemäß aber nur selten in Serie.

Er soll den Fahrspaß des MX-5 ins Zeitalter der Elektrifizierung transportieren. Was das für die Zukunft des Kult-Roadster bedeutet, steht in den Sternen.

Auf der Japan Mobility Show 2023 steht mit dem Mazda Iconic SP eine Studie, die den Fahrspaß ins Elektro-Zeitalter transferieren soll und auch den Mazda MX-5 der Zukunft vorwegnehmen könnte.

Preis: Serienstart für Mazda Iconic SP (2023) noch unklar

Knackige Proportionen, konsequent sportlich und Klappscheinwerfer – die Rede ist nicht vom allerersten Mazda MX-5 von 1989, sondern vom Mazda Iconic SP. Die Studie präsentierte die japanische Marke auf der Japan Mobility Show 2023. Ein Jahr zuvor war sie erstmals als Mazda Vision Study im Netz aufgetaucht und wurde von uns an dieser Stelle bereits thematisiert. Während sich an der dynamischen Silhouette seitdem wenig getan hat, hat Mazda nun auch erste technische Daten preisgegeben. Einen möglichen Serienstart sowie ein Preis steht dagegen noch in den Sternen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Mazda auf der Japan Mobility Show 2023 im Video:

Antrieb: Wankel trifft Elektro

Mazda ist seit jeher für abwechslungsreiche technische Lösungen bekannt, da bildet der Mazda Iconic SP (2023) keine Ausnahme: Die Studie setzt auf einen Zweischeiben-Wankelmotor in der Fahrzeugmitte, der als Generator für die Fahrzeugbatterie herhält. Die hierdurch produzierte Energie gibt ein oder geben mehrere Elektromotoren an die Räder weiter. Das Antriebskonzept ist in abgemilderter Form beim Mazda MX-30 R-EV bereits in Serie gegangen. Neu ist neben der deutlich erhöhten Leistung von 370 PS (272 kW) die Möglichkeit, den Wankelmotor mit verschiedenen Kraftstoffen befüllen zu können. So soll das Triebwerk unter anderem sowohl Wasserstoff als auch e-Fuels verbrennen können.

Exterieur: Sportwagen-Design auf engstem Raum

Mit seinen Maßen von 4180 mm Länge, 1850 mm Breite und 1150 mm Höhe fällt der Mazda Iconic SP (2023) ähnlich kompakt wie ein aktueller MX-5 aus, ist dabei aber noch flacher. Ihr Übriges zum extrem gedrungenen Auftritt tragen die ausgestellten Kotflügel, die flache Motorhaube und das in einer Abrisskante auslaufende Heck bei. Absolute Eyecatcher sind natürlich die schmalen Klappscheinwerfer sowie die Schwanenflügeltüren. Während letztere als erste dem Rotstift zum Opfer fallen dürften, würden die charmanten Frontleuchten auch einer eventuellen nächsten MX-5-Generation gut zu Gesicht stehen.

Interieur: viel Motorsport-Flair

Foto: Mazda

Im Innenraum lässt der Mazda Iconic SP (2023) Bilder statt Worte aus der Pressemitteilung sprechen. Wir erkennen ein reduziertes wie betont auf Sportlichkeit getrimmtes Cockpit, dessen dunkelblaue Alcantara-Bezüge ein hochwertiges Gefühl vermitteln. Die Fahrprogramme werden interessanterweise über vier Schieberegler auf der Mittelkonsole bedient, während am abgespeckten Lenkrad die wohl Rekuperations-steuernden Wippen dominieren. Direkt dahinter hat Mazda ein ausgeformtes Display mit sämtlichen Fahrinformationen montiert. Rechts daneben findet sich entgegen der aktuellen Mode ein nicht schwebendes Infotainmentdisplay. Platz nimmt man auf Kohlefaser-Schalensitzen.