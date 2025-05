Auto- und Klemmbaustein-Fans dürfen sich über einen Newcomer freuen. Denn mit "Mattel Brick Shop" gibt es nun ausgewählte Hot-Wheels-Modelle zum Selberbauen in größerem Maßstab. Das kostet der Lego-Konkurrent und diese Modelle gibt es!

Lego ist sowas wie das "Tempo"-Taschentuch unter den Klemmbausteinen: Inbegriff der gesamten Spielzeuggattung. Doch der unangefochtene Primus bekommt Konkurrenz. Und zwar nicht nur aus China, sondern nun auch aus den USA. Mattel drängt ab Mitte 2025 mit den "Mattel Brick Shop"-Modellen auf den Markt. Die ersten sieben Modelle sind allesamt in Zusammenarbeit mit Hot Wheels entstanden und daher für Autofans besonders spannend. Welche Klemmbaustein-Modellautos kommen, verraten wir hier.

Hot Wheels zum Selberbauen: Diese Modelle kommen

Sieben Modelle kommen direkt zum Start der neuen Hot-Wheels-Serie in den Handel. Die Modelle werden in drei Serien unterteilt, die sich in Anspruch, Größe aber auch Preis deutlich unterscheiden.

Mercedes 300 SL der "Premium Serie"

Das Highlight und gleichzeitig die teuerste Neuheit von Mattel Brick Shop ist der Mercedes 300 SL. Der Flügeltürer-SL (hier im Classic-Cars-Vergleich mit C111 und C112) im Maßstab 1:12 ist zu Beginn das einzige Modell der "Premium Serie" und damit ein exklusives Sammlerstück. Mattel legt den Fokus auf die feine Optik, anstatt wie Lego Technic die Technik des Autos genau darzustellen – dennoch sind 1600 Teile zusammenzusetzen. Daher liegt die Altersempfehlung von Mattel auch bei 17 Jahren. Mit einem UVP von knapp 140 Euro ist der Mercedes zudem auch mit Abstand das teuerste Hot-Wheels-Modell.



"Elite Serie" mit Corvette Grand Sport, Acura NSX & Chevrolet Pick-up

Die "Elite Serie" umfasst drei Modelle und richtet sich an Autofans ab zehn Jahren. Mit knapp um die 900 Teile je Modell sind die drei Fahrzeuge – eine Corvette Grand Sport, ein Acura NSX und ein Chevrolet Pick-up von 1962 – zwar weniger anspruchsvoll im Aufbau als der große 300 SL, aber dennoch recht detailliert. Je Modell gibt es Tuningmöglichkeiten wie wechselbare Felgen, verstellbarer Federung, Zubehör oder Sticker. Der nordamerikanische Acura lässt sich etwa zum Honda NSX (hier im Fahrbericht) umbauen, der Pick-up kommt mit einem Surfbrett. Der UVP für die "Elite"-Modelle liegt bei knapp 50 Euro.

Maserati MC20, Chevy Camaro & Cadillac-Rennwagen ("Speed Serie")

Die vom Maßstab her kleinsten Brick-Shop-Modelle gehören der "Speed Serie" an. Auch hier gibt es drei Fahrzeuge: den Maserati MC20, den Chevrolet Camaro und ein Rennwagen-Konzept von Cadillac. Die Teilezahl reduziert sich hier auf knapp 250, die Altersempfehlung von Mattel bleibt aber bei zehn Jahren. Dafür sinkt aber auch der UVP. Dieser liegt bei den einfachsten Klemmbaustein-Hot-Wheels bei 25 Euro.



Mattel Brick Shop: Immer ein klassisches 1:64-Modell dabei

Ein kleines Schmankerl für Fans gibt es ebenfalls, denn im Lieferumfang eines jeden Mattel Brick Shop Hot-Wheels-Sets ist ein Spielzeugauto im klassischen Maßstab 1:64 mit dabei. Das kleine Auto ist eine direkte Replika des größeren Klemmbaustein-Modells – und exklusiv für die Selbstbau-Serie des US-amerikanischen Spielzeugriesen. Zwar gibt es die kleinen Die-Cast-Spielzeugautos auch von ihrer reinen Form her im Standardsortiment von Hot Wheels, die Farbgebung der "Brick Shop"-Beigabe ist aber nicht einzeln verkäuflich – Sammlerstück-Status ist daher für die 1:64-Minis inklusive.