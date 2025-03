Wer am Markt Bestand haben möchte, benötigt stets Nachschub. So natürlich auch in der RC-Welt. Tamiya bringt auch 2025 wieder neue Chassis und jede Menge neuer Karosserien auf dem Markt, um Fans auch in Zukunft mit neuen Fernlenk-Autos zu versorgen. Wir schauen uns einige Neuheiten aus dem Programm des japanischen RC-Giganten einmal genauer an.

Hier schon einmal die interessantesten RC-Neuheiten 2025 im Überblick:

Die neuesten RC-Autos von Tamiya 2025

Tamiya Toyota Celica GT-Four S205 auf TT-02

Mit dem Toyota Celica GT-Four S205 auf dem TT-02-Chassis bietet Tamiya nun das beliebte JDM-Coupé mit Rallye-Genen im Maßstab 1:10 an. Als Basis für das RC-Modell dient das beliebte wie robuste Allrad-Fahrwerk TT-02, das bereits mit einer Vielzahl an Tuningmöglichkeiten aufwartet.



Tamiya Peugeot 306 Maxi auf BT-01

Ab Ende März 2025 ergänzt der Peugeot 306 Maxi das Tamiya-Portfolio. Der französische Rallye-Bolide kommt – wie üblich bei den Pkw-Modellen – im Maßstab 1:10. Unter der Karosserie befindet sich das neue BT-01-Chassis (hier unser Test des BT-01 mit Porsche 911 RSR-Karosserie). Das besondere: Das Fahrwerk erlaubt sowohl ein Frontmotor-Vorderradantriebs- als auch ein Mittelmotor-Heckantriebs-Layout.



Tamiya Porsche 911 GT3 R (992) auf TT-02

Ebenfalls ab Ende März 2025 kommt der Tamiya Porsche 911 GT3 R der Generation 992 auf den Markt. Auch hier ist der Maßstab 1:10. Abermals nutzt Tamiya das bewährte TT-02-Chassis mit Allradantrieb für ein Modell. Dem Porsche steht das gut, schließlich bietet das 4WD-Chassis ordentlich Grip auf Asphalt und glatten Hallenböden.



Auch interessant:

Audi 90 Quattro auf TT-02

Mit dem Audi 90 Quattro bietet Tamiya noch eine Neuheit auf TT-02-Chassis. Den Allrad-Audi zeichnen unter anderem die Deep-Dish-Felgen sowie die Racing-Slick-Reifen aus – dieses RC-Autos ist für besonders viel Grip gebaut. Vorteil des Chassis: Mit massig Tuningpotenzial und einem einfachen Aufbau ist es sowohl für Modellbau-Einsteiger:innen als auch Profis ein Modell mit viel Potenzial.



Toyota GR Supra Eneos X Prime auf TT-02

Als Touringwagen ist der Toyota GR Supra hierzulande recht selten anzutreffen. In Japan fährt unter anderem das Eneos X Prime-Team GR Supra und Tamiya baut ihn nach. Der RC-Racer ist dem Original aus der japanischen GT500-Klasse der 2024er-Saison der Super GT im Maßstab 1:10 nachempfunden. Auch dieser Fernlenk-Rennwagen nutzt das TT-02-Chassis als technische Grundlage.



Seit wann ist Tamiya für RC-Autos bekannt?

Für Fernlenk-Autos ist Tamiya erst seit dem Jahr 1976 bekannt. Genauer: Das erste RC-Modell, ein Porsche 934 Turbo im Maßstab 1:12, wurde im November 1976 eingeführt. Seither sind die ferngesteuerten Fahrzeuge ein fester Bestandteil der Produktpalette des japanischen Herstellers. Modellbauer:innen kennen die Marke dagegen auch für ihre statischen Modelle. Hier reicht die Geschichte sogar bis 1946 zurück. Hier wurde in der japanischen Präfektur Shizuoka ein Sägewerk gegründet, die seit 1948 auch Holzmodelle von zunächst Flugzeugen und Panzern anbietet. 1953 wird das Sägewerk geschlossen, der Fokus liegt nun nur noch auf Modellbau. Seit 1960 sind Kunststoffmodelle Teil des Angebots. Während Holzmodelle aus der Mode fielen, sind neben den RC-Autos auch heute noch Kunststoff-Modelle von Autos, Flugzeugen, Schiffen und Panzern das zweite Standbein von Tamiya.