Neues Jahr, neue Modelle: Auch 2025 gibt es wieder Neuheiten von Lego Technic rund um Autos. Den Anfang machten in Januar und März unter anderem die Supra Mk4 aus Fast and Furious oder die Ducati Panigale V4 S.

Klemmbausteine sind weit mehr als nur Spielzeug. Insbesondere die "Lego Technic"-Reihe spricht vor allem Erwachsene an. Daher setzen die teils aufwändigen Modelle auf komplexe Nachbildungen der echten Fahrzeugtechnik – daher auch der Name von Legos Sammlerreihe. 2025 kommen wieder einige Neuheiten auf den Markt. Welche besonders für Autofans spannend werden könnten, zeigen wir hier!

Lego Technic-Neuheiten 2025: Spannendes für Autofans

Lego Technic Autos 2025 im Überblick

Lego Technic-Fast and Furious-Toyota Supra MK4

Eine spannende Neuheit des Jahres 2025 ist die Toyota Supra Mk4 aus der Fast-and-Furious-Filmreihe. Die Klemmbaustein-Nachbildung der japanischen Sportwagenlegende kommt natürlich mit Reihensechszylinder unter der Haube. Ansonsten kleidet sich das Modell ganz dem Vorbild in grellem Orange mit den charakteristischen Decals auf den Seiten, Bodykit und Heckspoiler. Das Modell ist seit März 2025 auf dem Markt.



Lego Technic-Chevrolet Corvette Stingray

Fans amerikanischer Sportwagen kommen 2025 auf ihre Kosten. Denn Lego Technic hat ebenfalls im März 2025 die Chevrolet Corvette Stingray herausgebracht. Das Modell umfasst eine Nachbildung des Motors, hier selbstverständlich ein V8, sowie Lenkung und Differential. Sammler:innen erhalten zudem beim Kauf der Corvette einen Code, der das Lego-Modell im Videospiel "Asphalt Legends Unite" (hier für die Playstation 5) freischalten lässt – und zwar ebenfalls im Lego-Technic-Look.



Lego Technic-F1-Rennautos von Ferrari und Oracle Red Bull Racing

Ebenfalls seit März 2025 sind zwei F1-Bolioden auf dem Markt. Lego Technic hat sowohl den Ferrari SF-24 als auch den Oracle Red Bull Racing RB20 (aktuell nicht auf Amazon erhältlich) im Maßstab 1:8 verkleinert. Beide Rennwagen stammen aus der F1-Saison 2024 und werden von Lego Technic mit besonders vielen Details versehen: Beweglicher V6-Motor, Getriebe, Lenkung und selbst das DRS sind im Klemmbaustein-Modell simuliert. Die recht großen F1-Modelle sortieren sich daher auch preislich weit über Supra und Corvette ein.



Lego Technic-Kipplaster

Eher ein Spielzeug dagegen ist der Lego Technic-Kipplaster. Auch dieses Modell kam im März 2025 auf den Markt. Bei dem Lkw handelt es sich nicht um ein lizenziertes Produkt, mit etwas Fantasie lässt sich jedoch ein aktueller DAF XD oder die Scania G-Serie erkennen. Das Modell verfügt nicht nur über eine funktionsfähige Lenkung, sonder auch auch über eine per Radantrieb kippbare Mulde.



Lego Technic-Ducati Panigale V4 S

Es müssen aber nicht immer vier oder sechs Räder sein. Denn mit der Lego Technic Ducati Panigale V4 S hat der dänische Hersteller 2025 auch ein detailliertes Motorradmodell ins Portfolio aufgenommen. Da die Ducati vom Aufbau her sehr aufwändig ist, erhält das aus 1603 Teilen aufgebaute Modell eine Altersempfehlung von 18 Jahren. Zu den Features des Motorrads zählen unter anderem das funktionsfähige Dreigang-Schaltgetriebe, der Kettenantrieb des Hinterrads, die detaillierte Aufhängung und der drehbare Lenker. Das Modell ist bereits seit Januar 2025 erhältlich.



2025er-Neuheiten von Lego Technic: Diese Modelle folgen im Juni und August

Nicht alle 2025er-Neuheiten von Lego Technic sind bisher verfügbar. Neben den hier vorgestellten Neuheiten sollen noch folgende spannende Automodelle im zweiten Halbjahr 2025 folgen:

Juni 2025: Aston Martin Valkyrie, 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R (R 34), Chevrolet Corvette Stingray (Farbvariante in Blau)

August 2025: Ferrari FXX K, Ford Bronco, Lamborghini Revuelto

Welche Lego-Technic-Autos gibt es no ch?

Neben der Technic-Reihe bietet Lego auch regelmäßig originalgetreue Modelle aus der Speed Champions- oder der Icons-Reihe an. Dazu zählen unter anderem der Lamborghini Countach, den es in Weiß in beiden Varianten gibt. Zudem gibt es in der Speed Champions-Reihe weitere ikonische Fahrzeuge wie den Ferrari F40 oder den Ford Mustang Dark Horse.