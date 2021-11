Mit dem Lynk & Co 01 (2021) schickt der chinesische Geely-Konzern das erste Modell seiner neuen Marke auf den europäischen Markt. Und die will mit dem technischen Bruder des Volvo XC 40 vieles anders machen als manch alteingesessener Hersteller, insbesondere beim Vertrieb. Lynk & Co versteht sich primär als Onlineverkäufer, präsentiert sich nach außen als "Anti-Autohändler" und bietet den 01 wahlweise als Plug-in oder Vollhybrid im monatlichen Abo ohne Mindestvertragslaufzeit an. Zwar können Interessenten das kompakte SUV auch klassisch kaufen, doch das Abomodell scheint erfolgreich zu sein. So entscheiden sich laut CEO Alain Visser aktuell rund 95 Prozent aller Lynk & Co 01 (2021)-Kund:innen für die flexible Club-Mitgliedschaft. Wir drehen eine Runde mit dem Neuzugang, dessen Optionsliste lediglich aus den beiden Außenfarben schwarz und blau besteht, dafür aber mit einer üppigen Serienausstattung inklusive Panoramaglasdach und verrückten Gadgets wie einer Selfie-Kamera aufwartet. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fahrbericht Neuer Lynk & Co 01 (2021): Erste Testfahrt So fährt der neue Lynk & Co 01