Diese Mopedautos sind in Deutschland erhältlich

Sogenannte Mopedautos sind Fahrzeuge, die maximal 45 km/h fahren können und schon für Jugendliche ab 15 Jahren erlaubt sind. Wir geben eine Übersicht der Modelle, die in Deutschland erhältlich sind.

Wer keinen Führerschein Klasse B besitzt, darf trotzdem "Mopedautos" fahren. Voraussetzung ist lediglich der "Rollerführerschein" Klasse AM. Die amtliche Bezeichnung der kleinen Kabinenroller lautet Leichtkraftfahrzeuge. Sie zählen zur Fahrzeugklasse L6e, die eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, ein maximales Gewicht von 425 kg und vier Räder vorschreibt. Zudem dürfen elektrisch angetriebene Leichtkraftfahrzeuge eine maximale Motorleistung von 6 kW (8,2 PS) haben. Bei Verbrennern ist nicht die Leistung, sondern der Hubraum beschränkt: auf 50 ccm bei Benzinmotoren und auf 500 ccm bei Dieselmotoren. Auch die Anzahl der Sitzplätze ist auf zwei limitiert. Erfüllt ein Fahrzeug all diese Kriterien, so darf es mit kleinem Versicherungskennzeichen, wie es auch bei Mopeds benutzt wird, und bereits ab einem Alter von 15 Jahren mit dem AM-Führerschein gefahren werden.

Ab 15 Jahren mit "Mopedautos" fahren

Die vierrädrigen Kleinstfahrzeuge sind zwar nur so schnell wie ein Moped, schützen aber durch ihre Kabine vor Wind und Wetter, bieten etwas mehr Stauraum, etwas mehr Knautschzone und man muss beim Fahren keinen Helm tragen. Die Vorteile sind also beinahe mit denen eines "richtigen" Autos vergleichbar. Zudem entfallen die Kosten für die Anmeldung und für die Kfz-Versicherung (so kündigen). Man muss lediglich einmal im Jahr ein Versicherungskennzeichen bei einer beliebigen Versicherung bestellen. Die Kosten dafür halten sich mit rund 30 bis 50 Euro in Grenzen. Welche Fahrzeuge der Kategorie L6e es auf dem deutschen Markt gibt, zeigt unsere Übersicht in der Tabelle.

Leichtkraftfahrzeuge für den Führerschein AM (Tabelle)