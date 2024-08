Hamiltons Mercedes-AMG F1 zum Aufbauen

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Lego Technic Mercedes-AMG F1 kommt in 1642 Teilen und richtet sich an erwachsene Baumeister:innen.

Ein Highlight für Motorsport- und Lego-Fans gleichermaßen ist das Lego-Modell des Mercedes-AMG F1 W14 E Performance. Was hat das Set zu bieten und wie viel kostet es? Alle Details hier!

Der Lego Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance bietet eine detailgetreue Nachbildung des Formel-1-Rennwagens aus der Saison 2023. Mit einem komplexen Aufbau, seinen Funktionen und Details richtet sich das Set vor allem an erwachsene Baubegeisterte und alle Motorsportfans.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Die Lego Technic G-Klasse im Test (Video):

Lego Technic Mercedes-AMG F1: Was kostet das Modell?

Das Lego Technic Modell des Mercedes-AMG F1 W14 E Performance hat 1643 Teile und ist bei Lego zu einem Preis von 219,99 Euro verfügbar (Stand: August 2024). Bei anderen Online-Händlern gibt es das Modell jedoch auch günstiger. Der Lego Mercedes-AMG F1 hat eine Altersempfehlung ab 18 Jahren und kommt im Maßstab 1:8. Wer das Set bei sich Zuhause im Regal stehen haben möchte, sollte am besten bereits vorab einen Platz freiräumen. Denn mit 13 cm Höhe, 63 cm Länge und 26 cm Breite ist der Lego Mercedes-AMG F1 nicht gerade klein.



Welche Funktionen bietet das Lego-Modell?

Der Lego Technic Mercedes-AMG F1 hat eine Lenkung, die sowohl über das Lenkrad als auch über einen Drehknauf auf dem Dach ("Hand-of-God"-Steuerung) bedient werden kann. Die abnehmbare Motorhaube erlaubt einen Blick auf das Differentialgetriebe und den V6-Motor mit beweglichen Kolben. Ein besonderes Feature ist der nachgebildete DRS-Mechanismus, der den Heckflügel aufklappen lässt, wie es beim echten Mercedes-AMG F1 W14 E Performance der Fall ist.

Welche weiteren Lego-Autos sind für Autofans empfehlenswert?

Neben dem Mercedes-AMG F1 hat der Klemmbausteinhersteller Lego auch einige weitere Modellautos zum selber bauen im Angebot. So gibt es unter anderem den Ferrari Daytona SP3 oder die Mercedes G-Klasse aus der Technic-Reihe. Wer etwas weniger für ein Modellauto zum selber bauen ausgeben möchte, kann aber auch auf Modelle aus der Speed-Champions-Reihe zurückgreifen. Hier gibt es den Ferrari F40 oder auch den futuristischen Lamborghini V12 Vision GT. Auch den Mercedes-AMG F1 hat Lego günstiger und kleiner im Sortiment.



Auch interessant:

Die Besonderheiten des original Mercedes-AMG F1

Das reale Vorbild des Modells, der Mercedes-AMG F1 W14 E Performance, ist ein Hightech-Rennwagen, der in der Formel-1-Saison 2023 an den Start ging. Er ist mit einem V6-Hybridmotor und einem ausgefeilten Aerodynamikpaket ausgestattet. Das DRS-System, das den Luftwiderstand reduziert, gehört seit 2011 zur Königsklasse. In der Saison 2023 hat der Wagen hat den Fahrern Lewis Hamilton und George Russell zum dritten respektive achten Platz verholfen.