Der Lego Technic Mercedes-AMG F1 kommt in 1642 Teilen und richtet sich an erwachsene Baumeister:innen.

Lego Technic Mercedes-AMG F1: Was kostet das Modell?

Der Lego Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance bietet für erwachsenen Motorsportfans eine detailgetreue Nachbildung des Formel-1-Rennwagens von Lewis Hamilton aus der Saison 2023. Das Lego Technic Modell des Mercedes-AMG F1 W14 E Performance hat 1643 Teile und wird von Lego selbst zu einem Preis von 219,99 Euro angeboten (Stand: Mai 2025). Einige Online-Händler – darunter Amazon – verkaufen das Modell jedoch deutlich günstiger.



Der Lego Mercedes-AMG F1 hat eine Altersempfehlung ab 18 Jahren, denn der Aufbau des detailgetreuen Modells ist recht komplex. Wer den Formel-1-Boliden Zuhause im Regal stehen haben möchte, sollte am besten bereits vorab einen ausreichend großen Stellplatz freiräumen. Denn mit 13 cm Höhe, 63 cm Länge und 26 cm Breite ist der Lego Mercedes-AMG F1 im Maßstab 1:8 nicht gerade klein.

Welche Funktionen bietet das Lego-Modell?

Der Lego Technic Mercedes-AMG F1 hat eine Lenkung, die sowohl über das Lenkrad als auch über einen Drehknauf auf dem Dach ("Hand-of-God"-Steuerung) bedient werden kann. Die abnehmbare Motorhaube erlaubt einen Blick auf den V6-Motor mit beweglichen Kolben und das Differentialgetriebe. Ein besonderes Feature ist der nachgebildete DRS-Mechanismus, der den Heckflügel aufklappen lässt, wie es beim echten Mercedes-AMG F1 W14 E Performance der Fall ist.

Welche weiteren Lego-Autos sind für Autofans empfehlenswert?

Neben dem Mercedes-AMG F1 hat der Klemmbausteinhersteller Lego auch einige weitere Modellautos zum selber bauen im Angebot. So gibt es unter anderem den Ferrari Daytona SP3 oder die Mercedes G-Klasse aus der Technic-Reihe. Wer etwas weniger für ein Lego-Modellauto ausgeben möchte, kann aber auch auf Modelle aus der Speed-Champions-Reihe zurückgreifen. Sie richten sich eher an jüngere Klemmbaustein-Fans und sind daher auch deutlich weniger detailreich – kosten dafür aber nur den Bruchteil eines Lego-Technic-Sets. Hier gibt es den Ferrari F40 oder auch den futuristischen Lamborghini V12 Vision GT. Auch den Mercedes-AMG F1 hat Lego als günstigeres und kleineres Modell im Standardsortiment.



Die Besonderheiten des originalen Mercedes-AMG F1

Das reale Vorbild des Modells, der Mercedes-AMG F1 W14 E Performance, ist ein Hightech-Rennwagen, der in der Formel-1-Saison 2023 an den Start ging. Er ist mit einem turbogeladenen 1,6-l-V6-Hybridmotor ausgestattet und verfügt über ein ausgeklügeltes Aerodynamik-Paket, darunter das DRS (Drag Reduction System), das seit 2011 bei allen F1-Autos Standard ist. Dieses reduziert durch bewegliche Teile im Heckflügel (das bringt er und so nachrüsten) den Luftwiderstand – aber nur auf Streckenabschnitten, auf denen die FIA den Einsatz des Systems erlaubt. In der Saison 2023 hat der Wagen den Fahrern Lewis Hamilton (so ist der F1-Weltmeister privat) und George Russell zum dritten respektive achten Platz in der Gesamtwertung verholfen.