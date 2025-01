Defenders Lego-Mini-Me

Zum 75. Jubiläum der Marke hat Lego einen Baukasten für den Land Rover Defender 90 präsentiert. Das Set, das sowohl Technik- als auch Auto-Fans begeistern soll, bietet eine detailgetreue Nachbildung des legendären Geländewagens. Wir stellen es vor!

Das kann der Land Rover Defender 90 von Lego

Mit Dachgepäckträger, Reserverad auf der Motorhaube sowie funktionsfähiger Lenkung und Federung ist dieser Land Rover Defender 90 bereit für jedes Offroad-Abenteuer durch unwegsames Terrain. Pardon, für jedes Terrain, was seinen Maßstäben entspricht, denn dieser Land Rover ist aus Plastik und nur 32 Zentimeter lang. Will man mit diesem also über Stock und Stein kommen, muss man zunächst (Lego)-Stein auf Stein legen. Das ist aber gar nicht so schwer, denn hat ein regulärer Pkw durchschnittlich über 10.000 Teile, kommt der "modulare" Lego-Baukasten für den Offroader mit 2336 Teilen aus.

Mit wenigen Handgriffen kann man zudem den Land Rover Defender in einen Hardcore-Offroader verwandeln – mit Ausstattungsdetails wie einem Dachträger, einem erhöhten Luftansaugstutzen oder Sandblechen. Für ein "authentisches" Fahrgefühl sorgt die funktionsfähige Lenkung und eine flexible Radaufhängung. Auch das Interieur ähnelt detailreich dem Original. Seit April 2023 ist der Lego-Baukasten für den Land Rover Defender 90 für 249,99 Euro (Stand: Januar 2025) bei Lego erhältlich. Verschiedene Online-Händler bieten das Modell aber auch mit Rabatt an.

Welche Alternativen gibt es?

Neben dem Lego Land Rover Defender in der Icons-Reihe gibt es einige empfehlenswerte Alternativen. Die naheliegendste ist das Technic-Modell des Defenders, das ebenfalls schon eine Weile erhältlich ist. Es bietet 2573 Teile, einige clevere Bautechniken und Details wie Türen zum Öffnen, ein sequenzielles 4-Gang-Getriebe sowie einen Allradantrieb mit 3 Differentialen. Spannend im Aufbau ist auch die Lego Technic Mercedes G-Klasse, die wir selbst bereits ausführlich getestet haben. Das Modell kommt mit 2891 Teilen, einem Getriebe mit den Einstellungen D, N und R und einem funktionierenden Reihenmotor.

Was kann man tun, wenn ein Lego-Teil fehlt?

Wenn ein Teil fehlt, kann man es auf der Lego-Website nachbestellen. Lego bietet einen "Replacement Parts"-Service an, bei dem fehlende Teile direkt bestellt werden können. Dazu einfach nur die Setnummer, die fehlenden Teile angeben und nachbestellen.