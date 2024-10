Zerstörtes Filmauto unterm Hammer

Lamborghini Countach aus "The Wolf of Wall Street"

Lamborghini Countach aus "The Wolf of Wall Street"

Lamborghini Countach aus "The Wolf of Wall Street"

Lamborghini Countach aus "The Wolf of Wall Street"

Lamborghini Countach aus "The Wolf of Wall Street"

Lamborghini Countach aus "The Wolf of Wall Street"

Lamborghini Countach aus "The Wolf of Wall Street"

Für eine ikonische Szene aus "The Wolf of Wall Street" – mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle des Jordan Belfort – wurde dieser Lamborghini Countach zerstört.

Lamborghini Countach aus "The Wolf of Wall Street"

Für die ikonische Unfallszene im Hollywoodfilm "The Wolf of Wall Street" wurde kein Replikat zerstört, sondern ein echter Lamborghini Countach. Ende November 2023 will Bonhams das Filmauto versteigern.

Unter anderem wegen der Darstellung von ausschweifenden Exzessen und dem Rekord für die meisten Kraftausdrücke in einem Film sorgte "The Wolf of Wall Street" 2013 weltweit für Aufsehen und spaltete die Gemüter. In Zwiespalt geriet aber nicht nur das Publikum, sondern auch eine wahre Autolegende. Die Rede ist von einem weißen Lamborghini Countach, den Protagonist Jordan Belfort (gespielt von Leonardo DiCaprio) im Drogenrausch komplett zerstört. Da Filmautos für solch spektakuläre Szenen gerne als Totalschaden enden, weckt die ikonische Szene zunächst keinen Unmut – wofür gibt es schließlich Replikas? Doch tatsächlich hat Regisseur Martin Scorsese einen originalen Lamborghini Countach 25th Anniversary von 1989 das Zeitliche segnen lassen, weil ein Nachbau seiner Meinung nach nicht so authentisch zerschellt wäre. Und genau dieses Auto soll am 25. November 2023 bei Bonhams versteigert werden. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die besten Auto-Filme aller Zeiten im Video:

"The Wolf of Wall Street"-Countach 191 Sekunden im Film zu sehen

657 Anniversary Countach entstanden von 1988 bis 1990, im Falle des Film-Lambos mit Lackierung in Bianco Polo und dazu passendem Innenraum sogar nur 23. Kritische Stimmen könnten beim Anblick der völlig ramponierten Aluminiumkarosserie von einem Totalschaden sprechen, doch Bonhams weist ihn als Ikone der Filmgeschichte aus – auch wenn er lediglich in drei Minuten und elf Sekunden des fast drei Stunden langen Films zu sehen ist. Nach dem Dreh verblieb der geschrottete Lambo mit knapp 15.000 km auf der Uhr zehn Jahre lang in seinem Zustand – bis heute.

Auch interessant:

Auktion soll siebenstelligen Erlös bringen

Wie es um den 455 PS (335 kW) starken V12 und die restlichen technischen Komponenten steht, darüber macht Bonhams keine Angabe. Ohnehin dürfte gerade der Ist-Zustand mit den "The Wolf of Wall Street"-Blessuren den Sammlerwert ausmachen. Anniversary-Countach werden in der Regel für etwa eine halbe Mio. Euro gehandelt. Für das Filmauto errechnet sich Bonhams einen Erlös von 1,4 bis etwa 1,9 Mio. Euro. Im Preis enthalten sind DiCaprios Film-Outfit, ein Regiestuhl samt Klappe mit Signaturen von Scorsese, DiCaprio und Margot Robbie, zwei originale Crew-Hoodies und zwei Film-DVDs. Interessant: Bei seiner Drogenfahrt im echten Leben hat Jordan Belfort übrigens keinen Lamborghini, sondern einen Mercedes zerstört.